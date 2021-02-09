今特朗普彈劾聆訊 逾半受訪者促治罪

共和黨暫5人表態倒戈

彈劾聆訊將於周二下午1時（香港時間周三凌晨2時）展開。按程序聆訊由眾議員出任的檢控幹事（檢控官）和特朗普的代表律師表述理據，彈劾案需取得最少三分之二參議員支持，即需最少17名共和黨人倒戈，但到昨日為止只有5人表明支持彈劾案。儘管現時民主黨以些微優勢控制參議院，外界認為特朗普被定罪機會甚微。

特朗普屆時不會到國會作證。《紐約時報》報道，特朗普的代表律師打算以參議院沒有管轄權、不能審判卸任總統為辯護理由，指稱憲法並未明確表示可這樣做。兩名代表律師卡斯托（Bruce Castor）及舍恩（David Schoen）亦計劃否認有關特朗普的言論煽動暴力，或意圖干涉國會正式確認拜登勝選結果的指控，並指特朗普聲稱選舉舞弊的主張屬言論自由，受美國憲法第一修正案保護。

民主黨人汲取了2019年特朗普彈劾案的經驗後，這次9名民主黨眾議員擔任彈劾聆訊的檢控幹事，他們商討了一些策略，例如不要與共和黨人對立、不要使用大量影片，最重要的是要作出簡潔的論點，以免陪審團對聆訊過程感到無聊或被分散注意力。

民主黨採簡潔論點策略

民主黨將試圖以憲法論點反駁共和黨人，他們利用不同證據反駁，包括收集了當日示威者的大量影片、被捕示威者的抗辯理由，當中有人聲稱他們是按時任總統特朗普的要求行事。

美國廣播公司（ABC）及民調機構Ipsos周日（8日）公布的民調顯示，約56%受訪者支持參議院將特朗普定罪，並禁止他再次擔任聯邦政府公職，43%則認為不應被定罪。與2019年特朗普首次被彈劾相比，美國民眾反應大相逕庭，這次支持參議院把特朗普定罪的聲音較大。

（紐約時報/美國廣播公司/路透社）