南非煞停種牛津疫苗 英法澳照注射

南非上周一（1日）收到來自印度血清研究所生產的100萬劑牛津-阿斯利康疫苗，原預計很快為醫護人員接種。然而衛生部長姆基澤（Zweli Mkhize）周日表示，因應最新研究結果決定暫停使用牛津疫苗，下周起未來4周將會有輝瑞和強生的疫苗送抵，醫護人員將接種這兩款疫苗。南非政府會待專家提供意見，才決定如何使用牛津疫苗。科學家指出，南非目前新增確診個案中，九成為該新變種病毒。

研究指對南非變種有效率低

初步研究指出，牛津疫苗對南非變種病毒引發輕度至中度感染的保護率只有22%，儘管研究人員稱有關數據並非經大型統計得出，但遠低於最少50%的保護門檻。牛津首席疫苗研發人員吉爾伯特（Sarah Gilbert）表示，疫苗應能防止出現重症，並稱研究人員或在秋季前會研發出針對南非變種病毒株的改良版疫苗。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）昨在巴黎注射牛津-阿斯利康疫苗，他表示會繼續支持牛津疫苗，認為這款疫苗幾乎對所有變種病毒株，都起到足夠保護作用。英國衛生官員亦認為，無證據表明牛津疫苗不能夠預防嚴重或死亡病例。預計數天內會批准使用牛津疫苗的澳洲亦未受南非的決定影響，衛生部長亨特 （Greg Hunt）周一向國民保證該款疫苗的效果。

（路透社/BBC/中央社）

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