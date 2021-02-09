疫苗不足 美料今年生活難復常 拜登認今夏前無法達群體免疫

美國總統拜登在周日（7日）播出的電視專訪中被主持人問到政府能否向輝瑞和莫德納藥廠要求供應多些疫苗，他表示政府已這樣做了，但實情是美國將很難在今年夏季結束前達致群體免疫。新冠疫苗供應不足和接種起步緩慢，加上新冠病毒出現變異，美國政府與專家開始認為，新冠病毒疫情將會由大流行變成風土病，長期存在，亦讓一些企業負責人對今年內一切回歸正常的希望破滅。

新冠預計成風土病 「需接受現實」

美國疾病控制及預防中心（CDC）周日（7日）稱，截至當日早上，美國已接種了約4121萬劑新型冠狀病毒肺炎疫苗，包括了莫德納（Moderna）以及BioNTech和輝瑞研發的疫苗，當中有約915萬人已經接種了第2劑。按照現時速度，要差不多1年時間美國才能有足夠民眾接種達至群體免疫。拜登同日向哥倫比亞廣播公司（CBS）承認，能夠在夏天完結時達到至少75%人口接種新型冠狀病毒疫苗以達至群體免疫，「是十分困難」。他又說，特朗普政府處理疫情失當的情况，要比外界想像中嚴重。

專家表示，新冠病毒傳播容易並出現變種，加上疫苗接種出現阻滯，都意味着新冠病毒病會由大流行變成風土病，對民眾將造成長遠影響。CDC前主任弗里登（Thomas Frieden）說：「我們有需要接受現實，我們的生活不會像以前一樣。」

被視為美國抗疫主將的國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）早前表示，預計到秋天市面會回覆正常。不過，《華爾街日報》報道，一些大企業負責人最近幾周向華爾街分析師和投資者表示，在今年年底前，消費者不太可能恢復到疫情前的旅行、外出用餐和購物的模式。一些行政總裁估計，雖然消費者活動最早可能在今年春季回升，但亦有人認為要到明年才會復蘇。投資大行高盛總裁所羅門（David Solomon）說：「我要強調的是，經濟增長的進展取決於全球有效的疫苗接種計劃。」

航空業悲觀 「迅速恢復」已破滅

擁有Versace和Michael Kors品牌的Capri控股，其總裁伊多爾（John Idol）稱，網上奢侈品消費強勁，至於推動大部分奢侈品銷售的旅遊業，伊多爾預計，在明年5月前，不會有聯群結隊的旅遊購物者回到他的品牌專門店。他說：「我們認為，疫苗的分發還不夠全面，不足以在明年創造令人放心跨境出行的環境。 」

航空業團體亦預計，經過今年需求暴跌約三分之二後，2021年的復蘇趨勢可能較預期差。國際航空運輸協會總裁朱尼亞克（Alexandre de Juniac）表示：「面對新的疫情和新的變異病毒，人們原本認為疫苗的問世和初步分發將使全球航空旅行迅速有序恢復的樂觀情緒已經破滅。」

沃博聯（Walgreens Boots Alliance Inc.）的藥房和醫療健康高級副總裁蓋茨（Rick Gates）則表示，該公司擔心新冠肺炎可能會變成一種更永久性的疾病，一種嚴重而致命的類似流感的疾病，需要每年接種疫苗。

（路透社/華爾街日報/中央社）

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