研究揭牛津疫苗弱點 僅「有限度」防南非變種

研究由牛津大學與南非約翰內斯堡的金山大學合作，報告有待同行評審。這次有2026人參與研究，年齡中位數為31歲；一半人注射最少一劑安慰劑，另一半則注射最少一劑疫苗。研究報告指接種兩劑疫苗的方式，未顯示出對南非變種病毒株引起的輕至中度症狀患者帶來保護，報告亦指未確定疫苗對防止重症、住院和死亡的影響。

阿斯利康：南非變種株疫苗料秋季交付

阿斯利康發言人稱，因研究對象大多是健康的年輕成年人，未能適當地評估疫苗對南非變種病毒株引起的重症及住院個案之影響，但認為其疫苗可避免嚴重病情，指疫苗的中和抗體（neutralising antibody）活性跟其他證明可避免出現嚴重病情的藥廠疫苗相同。藥廠又表示正與牛津大學調整疫苗應付南非病毒株，希望有需要時在秋季可準備交付。

《金融時報》指目前所有新冠疫苗很大程度能應付英國「B.1.1.7」變種病毒株，但南非變種病毒株更令人擔憂。除了牛津-阿斯利康疫苗外，美國藥廠強生及諾瓦瓦克斯（Novavax）早前均表示，其各自研發中的疫苗對南非變種病毒株的功效不大。美國藥廠莫德納（Moderna）則在其研究顯示疫苗對南非變種病毒株的效果明顯較差之後，表示會測試加強劑（booster shot）和針對此病毒株重新配製的疫苗。

金融時報：多種疫苗暫難應付南非變種

全球各地的衛生機構都希望疫苗可減低甚至消除住院負擔，藉此可放鬆封城安排，同時亦希望疫苗可避免有症狀的輕微感染者病情不會惡化至需要入院。南非研究機構「基因監察網絡」主管奧利韋拉（Tulio de Oliveira）稱，最新研究結果是對控制病毒的警醒，全球須加強抗疫應對措施。

（路透社/金融時報）