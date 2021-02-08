右翼主持捱告 霍士受壓停節目 美國民間司法戰反擊假資訊

散播選舉舞弊陰謀論

在霍士商業頻道宣布停播「多布斯今晚夜」前一日（即4日），Smartmatic入稟控告霍士廣播公司及其旗下3名右翼主持人多布斯（Lou Dobbs）、巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）和皮羅（Jeanine Pirro）誹謗，指控他們散播陰謀論、誣陷Smartmatic在去年大選涉舞弊，對該公司的聲譽和業務造成打擊，並要求賠償27億美元 （約210億港元）。電子投票系統公司Dominion上月已採取法律行動，指控特朗普團隊散播有關大選的不實陰謀論。根據法院文件，被告包括特朗普的兩名前律師朱利亞尼和鮑威爾（Sidney Powell）等，Dominion與Smartmatic兩家公司均暗示可能提出更多訴訟。

這類控告誹謗案件象徵司法戰成為反擊假資訊戰的新模式。例如霍士新聞去年支付數百萬美元予被殺的民主黨全國委員會（DNC）職員的家人作為和解賠償，因霍士新聞誤報該名職員之死與他將電子郵件泄漏給泄密網站「維基解密」有關。

掀威脅新聞及言論自由爭議

不過，採取誹謗訴訟也引起涉及美國憲法第一修正案的爭議。新聞自由受第一修正案保障。自由派律師卡普蘭（Roberta Kaplan）表示以往絕不會接誹謗案件，皆因類似控告大多是權貴將異議者滅聲的招數，但他認為問題發展到現在已很嚴重，幾乎沒其他方法可解決。

（紐約時報/路透社）