右翼主持捱告 霍士受壓停節目 美國民間司法戰反擊假資訊

【明報專訊】美國霍士商業頻道上周五（5日）宣布停播王牌節目（Lou Dobbs Tonight），理由是節目主持多布斯（圖）等人被選舉科技公司Smartmatic控告誹謗，他們被指散播有關美國大選的陰謀論。事件引起關注，連同電子投票系統公司Dominion上月入稟，以誹謗為由控告為時任總統特朗普效力、屢提選舉舞弊陰謀論的兩名律師，反映司法戰成為美國民間反擊假資訊戰的新武器。但這新招也惹來新聞自由和言論自由的爭議，有自由派律師坦言不樂見打誹謗牌，但承認或無更好方法應對假資訊氾濫的嚴峻問題。
散播選舉舞弊陰謀論
在霍士商業頻道宣布停播「多布斯今晚夜」前一日（即4日），Smartmatic入稟控告霍士廣播公司及其旗下3名右翼主持人多布斯（Lou Dobbs）、巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）和皮羅（Jeanine Pirro）誹謗，指控他們散播陰謀論、誣陷Smartmatic在去年大選涉舞弊，對該公司的聲譽和業務造成打擊，並要求賠償27億美元 （約210億港元）。電子投票系統公司Dominion上月已採取法律行動，指控特朗普團隊散播有關大選的不實陰謀論。根據法院文件，被告包括特朗普的兩名前律師朱利亞尼和鮑威爾（Sidney Powell）等，Dominion與Smartmatic兩家公司均暗示可能提出更多訴訟。
這類控告誹謗案件象徵司法戰成為反擊假資訊戰的新模式。例如霍士新聞去年支付數百萬美元予被殺的民主黨全國委員會（DNC）職員的家人作為和解賠償，因霍士新聞誤報該名職員之死與他將電子郵件泄漏給泄密網站「維基解密」有關。
掀威脅新聞及言論自由爭議
不過，採取誹謗訴訟也引起涉及美國憲法第一修正案的爭議。新聞自由受第一修正案保障。自由派律師卡普蘭（Roberta Kaplan）表示以往絕不會接誹謗案件，皆因類似控告大多是權貴將異議者滅聲的招數，但他認為問題發展到現在已很嚴重，幾乎沒其他方法可解決。