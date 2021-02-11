共同社：QUAD籌辦首網上峰會 牽制中國

消息人士透露，拜登政府已提出網上峰會的建議，並與日、印、澳3國為此作協調。報道指峰會旨在團結4國牽制北京，但各國態度仍存在落差，令峰會或須押後召開。共同社指峰會能否成事目前取決於印度的取態，新德里對QUAD向來持較謹慎的立場。

各國態度有落差 印度成關鍵

提案反映拜登政府延續對QUAD機制的重視——白宮國家安全顧問蘇利文上任後稱，華府視QUAD為「建立具體美國（印太）政策的關鍵和基礎」。拜登上周在外交演說形容中國是「最重要競爭者」，重申要跟盟友合作推進對華政策。

QUAD機制在特朗普任內重獲重視，此前最高級別會談是外長會議。時任國務卿蓬佩奧去年曾提出要將QUAD「制度化」，被中方批評搞「印太新北約」。

中國《海警法》在本月起實施後， 中方海警局船上周六（6日）駛入中國和日本都聲稱擁有主權的釣魚島（日稱尖閣諸島）附近海域，各國如何應對此類日益活躍的中國海洋活動，預料將成為峰會的焦點。

（共同社）