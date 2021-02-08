仰光萬人示威 東南城鎮傳槍聲

【明報專訊】緬甸各地周日（7日）連續第二天有抗議軍事政變示威，有數以萬計民眾參與，是2007年「番紅花革命」以來最大規模。其中最大城市仰光的示威民眾身穿代表國務資政昂山素姬所屬的全民盟的紅色衣服、拿着紅色旗幟和汽球，大叫「不要軍事獨裁、我們要民主」的口號。東南部城鎮渺瓦底示威現場則傳出槍聲，幸沒傷亡報告。
「番紅花革命」後最大規模
昨日示威地點包括曼德勒等城市，而在仰光有大批民眾遊行往當地地標蘇雷塔（Sule Pagoda），其間他們舉起「三指禮」，象徵反抗強權和反對上周一（1日）發生的軍事政變。當地司機亦響號支持民眾示威，有民眾稱不希望下一代被獨裁統治，20歲大學生奇普喬（Kyi Phyu Kyaw）受訪稱鄙視軍事政變，不怕被打壓：「我會每日參與（示威），直至昂山（素姬）獲釋為止。」
各地示威大致和平，仰光有示威者向警員遞上玫瑰。但有直播影片顯示東南部城市渺瓦底（Myawaddy）傳出槍聲，當時有身穿制服的警員持槍指向數百名示威者，昨日初步未有傷亡報告。中國環球電視網（CGTN）報道指當地有警員發射橡膠子彈驅散示威者。
路透社引述聯合國人員的內部文件，估計緬甸首都內比都有約1000人示威，而單在仰光亦有約6萬人抗議，法新社引述有估計或多達10萬人參與仰光的示威。聯合國人權辦公室指緬甸當局須確保民眾和平集會的權利得到尊重，示威者不會受對報復。天主教教宗方濟各周日發表講話，稱將與緬甸人民團結在一起，敦促當權者實現民主和諧。
互聯網恢復連接
雖然緬甸的互聯網被封鎖，仍有少數人可在facebook直播。路透社引述民眾指互聯網在周日下午恢復連接，至於網絡監察組織NetBlocks周日下午部分流動網絡已經恢復，部分社交網站仍被封鎖。