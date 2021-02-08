仰光萬人示威 東南城鎮傳槍聲

「番紅花革命」後最大規模

昨日示威地點包括曼德勒等城市，而在仰光有大批民眾遊行往當地地標蘇雷塔（Sule Pagoda），其間他們舉起「三指禮」，象徵反抗強權和反對上周一（1日）發生的軍事政變。當地司機亦響號支持民眾示威，有民眾稱不希望下一代被獨裁統治，20歲大學生奇普喬（Kyi Phyu Kyaw）受訪稱鄙視軍事政變，不怕被打壓：「我會每日參與（示威），直至昂山（素姬）獲釋為止。」

各地示威大致和平，仰光有示威者向警員遞上玫瑰。但有直播影片顯示東南部城市渺瓦底（Myawaddy）傳出槍聲，當時有身穿制服的警員持槍指向數百名示威者，昨日初步未有傷亡報告。中國環球電視網（CGTN）報道指當地有警員發射橡膠子彈驅散示威者。

路透社引述聯合國人員的內部文件，估計緬甸首都內比都有約1000人示威，而單在仰光亦有約6萬人抗議，法新社引述有估計或多達10萬人參與仰光的示威。聯合國人權辦公室指緬甸當局須確保民眾和平集會的權利得到尊重，示威者不會受對報復。天主教教宗方濟各周日發表講話，稱將與緬甸人民團結在一起，敦促當權者實現民主和諧。

互聯網恢復連接

雖然緬甸的互聯網被封鎖，仍有少數人可在facebook直播。路透社引述民眾指互聯網在周日下午恢復連接，至於網絡監察組織NetBlocks周日下午部分流動網絡已經恢復，部分社交網站仍被封鎖。

（路透社/法新社/CGTN）