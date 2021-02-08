顧慮拉美裔票源 拜登難即改兩國關係

特朗普列「支恐國」增外交難題

奧巴馬任內華府放寬對古巴的貿易和旅遊限制，並跟古巴全面恢復外交關係，當時擔任副總統的拜登對兩國破冰也有發揮作用。在古巴首都哈瓦那經營餐館的店主稱，因美國遊客到來，小企業在奧巴馬時代生意蓬勃，到特朗普上台逆轉兩國關係後變差。店主認為如今白宮易主，拜登對古巴非常有利，期望企業復蘇。《金融時報》指這種樂觀想法可能為時過早，尤其是前總統特朗普卸任前，將古巴重新列為「支持恐怖主義的國家」，給拜登增添外交難題。

拜登去年競選總統期間，承諾當選會扭轉美國對古巴政策。古巴外交部美國事務總幹事科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）上月接受路透社訪問重申古巴立場，即古巴不會做出政治讓步以換取放寬制裁，可是願意對話。

不過，更複雜的是有美國和加拿大駐古巴外交官及其家屬在2016至2017年間患神秘疾病，迄今尚未有明確答案，事件導致使館撤走部分職員，美國暫停大部分領事服務。

美古關係重新改善的最大障礙或來自美國的選舉政治，尤其是邁阿密的古巴裔選民。去年美國大選中，特朗普對古巴和委內瑞拉的強硬路線，深得佛羅里達州的拉美裔選民歡迎，助共和黨比2016年以更大差距勝出該州。父母為古巴移民的佛羅里達共和黨參議員魯比奥警告，不要放寬美國對古巴的制裁，理由是哈瓦那最近鎮壓持政治異見人士。

（金融時報/路透社/邁阿密論壇報）