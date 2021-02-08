古巴大幅經濟改革 擴個體戶行業種類

傳媒醫療國防等仍由國家掌控

古巴官方媒體《格拉瑪報》前日報道，勞動和社會保障部長費托（Marta Elena Feito）去年8月提出的擴大私企措施，上周五（5日）獲部長會議批核實施。措施生效後獲批准私人營運的經濟活動將由原先127種擴展至逾2000種，但仍有124種留歸國家局部或全盤掌控——法新社引述官員涉及傳媒、醫療保健和國防等「對國家具戰略意義的行業」。費托在會議表明「繼續開拓私人營運是這項改革的目標」，盼助私人企業釋放生產力。副總理暨經濟計劃部長希爾（Alejandro Gil）形容這是「增加就業的重要一步」。

現私人業界佔勞動人口13%

古巴改革派經濟學者向來主張放寬個體戶，促進經濟發展和創造就業。古巴在勞爾（Raul Castro）掌政時期的2010年開放個體經濟，採取措施包括降低申領某些營業執照的費用、免除某些個體經營活動的稅收以及放寬員工僱用規定等，翌年底當局再允許銀行向個體戶提供小額貸款。措施吸納不少被國企解僱的工人。在人口1120萬的古巴，現有逾60萬民眾從事私人業界，佔整體勞動力人口的13%。他們全是自僱人士，四成從事運輸和旅遊。

制裁疫情夾擊 經濟近30年最差

不過，在美國時任總統特朗普政府重施制裁和新型冠狀病毒疫夾擊下，古巴經濟受重創，官方統計去年經濟年度萎縮11%，是近30年最差。古巴出口大減，貨幣疲弱和外債飈升更打擊進口能力，令民眾甚至面臨基本物資短缺的困境，促使哈瓦那加快經濟改革步伐。古巴去年底起確診數字飈升，最新累計升至32,011宗，迄今共223人染疫喪生。

美國新任總統拜登稱有意撤回某些針對古巴的政策，令人憧憬有助古巴經濟復蘇，但分析家推測兩國關係不大可能全盤回歸奧巴馬年代的情况（見另稿）。古巴國務委員會主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）去年承認國家面臨國際和國內危機，將推動連串改革以增加出口、削減進口和刺激內需，措施包括「改善非國營事業、立即優先處理擴大自僱做法和移除相關障礙」。

古巴中央銀行前經濟學家比達爾（Pavel Vidal）認為，個體戶起步不容易，因為環境複雜，經體體內缺乏美元和資源投放，「不過古巴人心靈手巧，平行市場成熟，他們將能逐步起飛」。

（法新社/路透社/邁阿密先驅報）