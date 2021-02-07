泰拘「三哥」販毒集團港人高層

與謝志樂是昔日囚友 近年爭販毒地位

65歲的李宗澤英文名「約翰」，是香港三合會組織14K高級成員。他與上月在荷蘭被捕的加拿大籍華人謝志樂（Tse Chi Lop，音譯），同屬華人販毒幫派「三哥」頭目，兩人也是昔日獄中囚友。澳洲《悉尼先驅晨報》引述調查消息透露，李、謝跟亞洲多國高官有聯繫，包括一名台灣部長、泰國權貴。兩名探員透露，李宗澤近年跟謝爭奪亞洲販毒交易的地位，兩人變得平起平坐，乃至李比謝更高一等。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，「三哥」2018年單在亞太區販賣安非他命獲利達170億美元（約1330億港元）。亞太官員和聯合國估計，偷運入澳洲的安非他命之中，七成源自該組織。而李通過其博彩旅遊生意，利用其生意伙伴澳洲皇冠度假酒店集團（Crown Resorts）的墨爾本賭場，將數以百萬澳元計的販毒資金「洗錢」。

李被澳洲警方追緝近40年。1980年代曾於新南威爾士省因運毒被捕，惟因證人獄中暴斃而銷案。泰國警方搜查李宗澤在曼谷高尚住宅區的服務式住宅，檢獲文件、一部手提電腦和多部手機，或能藉以獲取大量情報。

（路透社/悉尼先驅晨報）