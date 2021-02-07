美新政府表態破僵局 世貿將誕首非裔女總幹事

世貿前任總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）去年8月提前1年卸任，多國駐世貿代表去年10月提出由奧孔喬—伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）接任，但對世貿一直不滿的美國前特朗普政府一力反對，並支持俞明希（Yoo Myung-Hee）接任，令接任程序陷入僵局。世貿總幹事一職通常需要164個成員國達成共識選出。

特朗普政府無視共識一力阻撓

俞明希上周五（5日）表示，經與美國等支持她的國家商議後決定退出競逐，說：「為了促進世貿組織職能，並在考慮各方因素下，我決定退出競選。」美國政府隨即公開對奧孔喬—伊衛拉表示支持。美國貿易代表辦公室發聲明表示：「奧孔喬—伊衛拉富有經濟學及國際外交知識。其實際有力領導廣受敬重，且具管理會員眾多的龐大國際組織經驗。」它還表示，美國期望與新世貿總幹事合作，謀求實現世貿所需要的實質而有序的改革。外界視拜登政府支持奧孔喬—伊衛拉，等同美國支持多邊貿易體制。

麻省理工哈佛畢業 承諾將改革世貿

奧孔喬—伊衛拉隨後在Twitter表示：「感謝美國今天的支持。」66歲的她畢業於麻省理工和哈佛大學，在世界銀行工作25年，職至常務副行長，在尼日利亞曾擔任財長及外長。她表示期待得出選舉結果和推動改革。

世貿發言人布羅克韋爾（Keith Rockwell）說，理事會的下一場常會最快也要在3月1日之後才會召開，但也「可能臨時通知召開另一場會議」，因為去年10月的會議缺乏成員國之間的共識而沒有召開。理事會在下一次會議中，很可能討論總幹事人選議題。雖然世貿總幹事的權力受到成員國的指令限制，但可以召開會議，提供化解貿易糾紛的建議和對策。

（彭博社/法新社）