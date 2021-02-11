俄史上最大宗環保賠償 礦產公司須賠152億

西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克地區仲裁法院前日接納聯邦自然資源監督局的索償要求，要諾鎳為去年一宗漏油事件賠償1461.77億盧布（151.9億港元）。環保組織綠色和平稱這是俄國史上「最巨額的破壞環境賠償」，聯邦自然資源監督局負責人羅季奧諾娃歡迎裁決：「我們贏了﹗……（這是）俄國史上第一次，大聲明白地宣告：生態是眾人之事﹗造成污染的人要付出代價﹗」

公司主席：判決對整個行業是信號

諾鎳董事局主席波塔寧（Vladimir Potanin）回應稱，法庭判決表明政府對環境問題的重視程度，這不僅給諾鎳上了一課，對整個行業都是信號。他承諾此後將更慎重看待生態與工業安全問題。諾鎳發言人表示該公司將仔細研究法庭判決，但拒絕回應會否上訴。該公司表明願意承擔清理費，但其估值只有214億盧布，遠低於裁決金額。它可於1個月內提出上訴。

去年5月29日，諾鎳子公司位於北極圈第二大城市諾里爾斯克的一間火力發電站發生儲油缸倒塌事故，外泄多達2.1萬噸柴油，受污染水土面積約18萬平方米，波及鄰近兩條河道及大淡水湖皮亞西諾湖，甚至威脅北冰洋。生態部長科貝爾金形容事故「對北極水道的破壞程度前所未見」，環保人士更指這是「北極最嚴重生態災難」。當地原住民指河道受污染後魚群消失，野生動物亦因而偏移遷徙路線。俄國天然資源部指要花至少10年時間、約1480億盧布復原環境。

肇事公司起初嘗試隱瞞事故，直至河流染紅，衛星圖片印證污染範圍廣，它又辯稱事件因永久凍土層融冰，令支撐儲油缸的支柱沉降導致。但當局去年11月調查報告揭發，是「儲油缸建造階段及運作期間，技術與組織違規互為影響」肇禍。調查發現有30年歷史的儲油缸在施工與保養俱存紕漏，稍經維修後未經批准便於2019年恢復使用。

環境問題示威漸多 智庫：當局始重視

總部設於紐約的智庫「現代俄羅斯研究所」留意到，俄國多地近年出現異常頻繁由環境問題引發的抗議活動，儘管環保示威者目前尚傾向促請中央協助而非敵對批判，但普京政府似已感到風險，開始疏導相關的示威力量。

（彭博社/塔斯社/RT/自由歐洲電台）