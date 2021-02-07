學者：四因素影響 軍方難長期掌權

改革十年 年輕一代難忍軍政府

首先，緬甸軍方將領都缺乏技能治理處於現代化過程的國家，有別於2010年前的近40年軍方專政時期，目前軍方的最高層缺乏素姬文人政府擁有的相關知識和政策專家——儘管素姬自身也有領導能力的缺點，全民盟的經濟改革也參差不齊。蒂提南直言，緬甸本身沒多少技術官僚，願意加入軍政府統治精英階層的就更少。

其次，新憲法執行和軍方為選舉讓路已逾十年，年輕新一代不可能再忍受持續的無能軍政府，他們的惱怒和覺醒只會一直增長。第三，資訊及通訊科技不可能被輕易割斷，網絡總有辦法迴避官方控制，令批評者和異見者享有更多自主權和聯繫。最後是國際社會很可能會汲取此前教訓，以更佳方式對緬甸施壓，例如採取更多針對性的懲罰措施，對緬甸軍方將領及其親信實施旅遊和金融限制。

關係不穩 軍方未必走近中國

蒂提南又認為，有別於泰國軍方，政變後的緬甸軍方不會自動走近中國，雙方關係並不穩定，北京跟緬北種族衝突的關係千絲萬縷。觀察家一直相信，緬甸軍方對北京跟邊境少數民族的聯繫和嘗試拉攏昂山素姬政府有所疑慮。

蒂提南對緬甸情况也有悲觀預測，主要是泰國本身也處於軍方支持的親王室保守派政權掌政，難以像1980年代末及2007年的緬甸鎮壓示威時般，為緬甸反對派提供庇護或喘息空間。他認為東南亞整體上民主倒退，也令緬甸軍方不至於受到太大的外鄰壓力。

（日經亞洲）