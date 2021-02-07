網民斥中國拒譴責 華人憂現排華潮

【明報專訊】對於中國和俄羅斯上周在聯合國安理會反對發表譴責緬甸軍方的聲明，消息周四（4日）晚在緬甸傳開後，有網民在社交媒體發起行動，譴責中俄袒護軍方。自由亞洲電台報道，當地有排華情緒升級的趨勢，緬甸數十個華人組織發聲明譴責北京縱容政變恐會激起排華潮。派駐緬甸3年、現因疫情暫撤至中國廣州的香港中小型企業總商會永遠榮譽會長及駐緬甸首席代表丁鐵翔向本報稱，緬甸一直存在相對反華和親華的兩派，他每日跟身處當地的親戚朋友聯絡，暫未察覺排華情緒有明顯轉變。
數十華人組織批北京做法
緬甸傳媒Irrawaddy報道，在當地人最常用的社交平台facebook和Twitter，有數以千計網民發起行動，斥中俄支持緬甸軍方，一名全國民主聯盟（NLD）國會議員亦有參與。自由亞洲電台引述身處仰光的緬籍華人稱，在北京反對譴責緬甸軍方下，感覺到社會的仇華情緒迅速升溫，他們對此感憂慮，只能待在家中關注事態發展，有匿名華商領袖則擔心當地華人企業會受到仇視。報道稱，名為「撣邦果敢民族」等數十個規模較小的華人組織，上周四（4日）起相繼發聲明，批評中國政府的做法或激起緬甸的排華浪潮，並表明反對緬甸軍政府。
曾駐當地港商：未覺排華情緒升溫
港人丁鐵翔派駐緬甸3年，但因疫情暫時撤離，現身處廣州。他向本報稱現時每日跟當地的親友保持聯絡，雖然當地通訊間中受阻和實施戒嚴，街頭亦有軍人駐守，但局勢仍相對平靜，尤其是大城市，又指緬甸民間一直存在相對反華和親華兩派，未察覺在政變後反華情緒明顯升溫。
緬甸在60年代曾出現大規模排華浪潮，當時中國的文化大革命衝擊到緬甸，引發華人與緬甸人之間的衝突，並在1967年爆發流血的排華事件。時至近年，部分中資項目亦在緬甸引發爭議，影響當地人對中國觀感，如2011年密松發電站項目因大規模抗議被叫停，但近年又燃起重啟項目的爭議。