網民斥中國拒譴責 華人憂現排華潮

數十華人組織批北京做法

緬甸傳媒Irrawaddy報道，在當地人最常用的社交平台facebook和Twitter，有數以千計網民發起行動，斥中俄支持緬甸軍方，一名全國民主聯盟（NLD）國會議員亦有參與。自由亞洲電台引述身處仰光的緬籍華人稱，在北京反對譴責緬甸軍方下，感覺到社會的仇華情緒迅速升溫，他們對此感憂慮，只能待在家中關注事態發展，有匿名華商領袖則擔心當地華人企業會受到仇視。報道稱，名為「撣邦果敢民族」等數十個規模較小的華人組織，上周四（4日）起相繼發聲明，批評中國政府的做法或激起緬甸的排華浪潮，並表明反對緬甸軍政府。

曾駐當地港商：未覺排華情緒升溫

港人丁鐵翔派駐緬甸3年，但因疫情暫時撤離，現身處廣州。他向本報稱現時每日跟當地的親友保持聯絡，雖然當地通訊間中受阻和實施戒嚴，街頭亦有軍人駐守，但局勢仍相對平靜，尤其是大城市，又指緬甸民間一直存在相對反華和親華兩派，未察覺在政變後反華情緒明顯升溫。

緬甸在60年代曾出現大規模排華浪潮，當時中國的文化大革命衝擊到緬甸，引發華人與緬甸人之間的衝突，並在1967年爆發流血的排華事件。時至近年，部分中資項目亦在緬甸引發爭議，影響當地人對中國觀感，如2011年密松發電站項目因大規模抗議被叫停，但近年又燃起重啟項目的爭議。

（自由亞洲電台/Irrawaddy）