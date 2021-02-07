無懼軍方封網鎖街 緬甸數千人示威 政變後最大型 民衆舉三指禮高叫反獨裁

防暴警水炮車戒備 雙方未爆衝突

約3000名示威者昨走上仰光街頭，高叫「軍事獨裁者，倒下，倒下；民主，勝利，勝利」等口號，又要求釋放被扣押的國務資政昂山素姬。大部分示威者綁上象徵素姬所領導全國民主聯盟紅色的頭帶或衣服，高舉打倒軍事獨裁的橫額，並做出反專制統治的「三指」手勢，路人則為示威者送上食物和水。當地傳媒報道，集會者許多都是年輕人。

一名女示威者向法新社說：「我們在這裏為下一代抗爭，使他們擺脫軍事獨裁統治，我們現在必須結束它。」大批防暴警封鎖仰光大學附近街道，兩架水炮車在場部署，雙方沒有爆發衝突；另有2000人在第二大城市曼德勒（ Mandalay）遊行。新華社記者表示，首都內比都昨日市面情况沒有明顯異常，大型超市和部分酒店正常營業，沒有看到大量軍車出現，但上網服務亦出現中斷。

Twitter Ig被封 民衆改用VPN

全國反對政變的公民抗命運動已持續一周，民眾除了晚上敲打廚具以示不滿，亦有多達70間醫院和醫療部門的員工罷工，數百大學師生集會抗議。隨着網上號召的抗議活動增加，軍方昨再大規模「封網」，在facebook被封閉後，民眾改為使用Twitter，亦有不少民眾使用虛擬私人網絡（VPN），但網速極緩慢。19歲的吞（Tun）說：「人們現在受過更多教育，且願意發聲反對軍方……我們知道自己的權利，不會再被洗腦。

為緬甸提供電訊服務的挪威公司Telenor隨後稱，當局已下令互聯網供應商禁止民眾登入Twitter和Instagram，「直至另行通知」。網絡監察組織NetBlocks Internet Observatory昨表示，緬甸正在實施全國性封網，互聯網連接度只有平常水平的16%。

素姬澳洲籍顧問被捕 首涉外國人

另外，軍方繼續打壓文人政府官員，昂山素姬的澳洲籍經濟顧問特里爾（Sean Turnell）昨向路透社表示自己已被扣押，暫未知其涉及罪名，但目前情况良好，又強調自己沒有犯罪。特里爾為澳洲麥覺理大學的經濟系教授，多年來為素姬在經濟政策上建言。至於日前被控告非法入口對講機的素姬及被控違反限聚令的總統溫敏，其代表律師稱，二人被軟禁家中，由於仍被當局調查，暫時未能與他們會面。

國際社會則持續向緬甸軍方施壓，敦促交出政權。聯合國秘書長古特雷斯上周五表示，聯合國緬甸特使已經與緬軍領導層首度取得聯絡，表達聯合國強烈反對軍方奪權的行為。美國國務卿布林肯同日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪首次通電話，施壓北京加入共同譴責緬甸政變。在台灣新北市，昨有超過400名緬甸人遊行，用緬語高呼「捍衛緬甸民主」、「反對軍方政變」、「釋放昂山素姬」等口號。緬甸官方傳媒昨報道，軍方領袖在前一天跟多國外交官員會晤以回應國際不滿聲音，同時要求他們與新領導層合作。

（法新社/路透社/衛報/新華社/BBC）