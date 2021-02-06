政變考驗拜登民主外交 專家：礙拉攏東盟 美難孤立緬甸

明報記者 周宏量

奧巴馬政治博弈凌駕民主議程 遺下挑戰

政變發生後數日，在小布殊年代曾任白宮國家安全委員會亞洲事務資深主任的格林（Michael Green）即在《外交政策》撰文指出，這次結果並非不可預料，只是諷刺的是，拜登政府的首場考驗來自奧巴馬政府自棄強調民主重要性的國家——緬甸。格林形容奧巴馬政府當年為應對中國，以現實政治博弈凌駕民主外交議程，為如今有意重拾後者的拜登政府帶來挑戰，「如果拜登期望世界認真看待華府對民主的重新重視，新政府真的須迫切作出回應」。

拜登政府將事件定性為軍事政變後，拜登周四（4日）在任內首份外交演說特別提到緬甸問題，稱過去數日正跟盟友和伙伴密切合作，以令國際社會聯手應對緬甸的軍事政變。他強調在民主政體，武裝力量永不應尋求推翻民眾意願或企圖抹殺可信選舉的結果。

日本麒麟啤酒率先中斷與緬軍合作

外界預期拜登將重啟制裁措施，但被質疑成效有限。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞資深研究員波林（Greg Poling）向本報稱，拜登團隊很可能會跟歐洲、加拿大和澳洲緊密協調制裁和孤立新的軍政府，但要日本和新加坡加入行列則較難——兩者是中國以外對緬甸經濟最重要的國家。波林認為，隨着日本愈來愈多談及支持民主和良好管治，拜登團隊有機會促請日方發聲和動用經濟影響力，日媒對此存疑，但日本啤酒業巨企麒麟周五率先宣布將中止跟軍方相關企業的合資項目，打響外企因應政變撤資第一槍。早在政變前，麒麟已因這惠及軍方的合資項目受人權組織施壓。

外界聯繫中美之爭 「誘人但誤導」

波林表示，對於外界把事件聯繫到中美之爭，他則有所保留。他認為把事件首先劃成涉及中國或美國的做法是「誘人但誤導」，「沒有外國勢力對緬甸軍方有任何重要影響力，美國可做的只不過是輕輕推動發展走往某一方向」。

不過，美緬破冰當年的地緣政治意義仍不容忽視。在波林眼中，美緬關係正常化肯定是奧巴馬政府早期跟東盟關係進展的一大步，例如令奧巴馬可參與緬甸領袖同場的東盟峰會。他提醒要判斷政變後事態發展是言之尚早，但相信美國難以重回「全面孤立」緬甸的做法，因此舉對美國加強接觸東盟會帶來麻煩。

波林的推斷有迹可尋。白宮國家安全顧問蘇利文周三（3日）跟東盟各成員國駐美大使通話，除稱許「東盟成員國對危機的關注」，以及強調地區支持「立即恢復緬甸民主」的重要，亦重申華府對擴大對東盟接觸（engagement）承諾。