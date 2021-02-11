昔為被擄童兵 ICC裁烏干達武裝組織指揮官61罪成立

前成員斥不公 稱翁文同為受害者

綽號「白蟻」的翁文（Dominic Ongwen）於2015年初在中非共和國向美軍抗降。他9歲那年，上學途中被LRA擄走逼作童兵，訓練成為戰士。不過ICC法官駁回「受害人」之辯，直指曾任LRA西奈旅指揮的翁文，於2002至2005年間親自命令襲擊烏干達北部4個難民營，以槍擊、焚燒、毒打方式殘殺民眾，如把孩子扔入起火的房屋，又強搶婦女。翁文自己就強佔了7名女子做妻妾，當中兩人為他生子，故ICC首次提出「強逼懷孕」這指控。

主審法官施米特（Bertram Schmitt）指出，翁文的罪行「毋容置疑……無論如何，這是一宗關於翁文作為一個負責的成年人、『上帝抵抗軍』的指揮官，所犯罪行的案件。」

針對他的70項指控中，61項裁定罪名成立，擇日判刑，最高刑罰可為終身監禁。一批倖存者、遺屬在庭上聞判後表示翁文死有餘辜，但不滿科尼（Joseph Kony）等游擊隊領袖逍遙法外。人權觀察稱這第一宗LRA案的裁決是「里程碑」。

命令襲難民營 燒孩子強搶婦女

LRA於1987年由少時曾任天主教聖壇輔祭、自稱先知的科尼創立。該游擊組織為建立以聖經十誡為準則的政府，以流血武裝起義肆虐烏干達北部及周邊國家蘇丹、中非、剛果民主共和國，至2006年被剿。聯合國稱，LRA殺逾10萬人，擄了6萬兒童充當童兵、軍妓等。

（法新社/BBC/CNN）