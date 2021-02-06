散佈陰謀論 讚鼓吹槍斃佩洛西帖文 共和黨眾議員被逐出兩委會

共和黨眾院領袖：重奪控制權將報復

大部分法案在交到眾議院大會前都要先經過相關的委員會，委員會職位可決定個別議員在其政黨的影響力。《國會山莊報》報道，46歲的格林就她過往的言論道歉後，周三（3日）在共和黨閉門會議上獲黨員起立鼓掌，她在周四投票前再對過往言論表示後悔。她在眾議院上稱，當發現「匿名者Q」的帖文存在不實資訊和謊言時，就已不再相信它。

格林競選前曾支持匿名者Q有關特朗普任總統時有深層政府與他對抗的陰謀論。然而她未就過去的煽動言論解釋，例如讚好呼籲槍斃眾議院議長佩洛西的fb帖文，又或在呼籲吊死前總統奧巴馬的帖文回覆稱「行刑台已設置好」。

BBC稱罕見 憂掀報復循環

眾議院多數黨領袖霍耶自言從未遇過有議員發表如此卑鄙和傷害性的言論，佩洛西亦對共和黨人接受極端陰謀論者深感關注。有共和黨人稱制裁格林會立下危險先例，即眾議院多數黨可指示少數派如何分配委員會職位，但民主黨人反駁稱，若有議員對將來的議會同事發表威脅言論，眾議院什麼都不做才是真正的先例。

英國廣播公司（BBC）形容有政黨干預另一政黨的眾院委員會人事安排相當罕見，BBC記者澤克（Anthony Zurcher）指今次事件或引起報復循環，麥卡錫亦已表明共和黨如重奪眾議院控制權將會報復。

（BBC/法新社/路透社）