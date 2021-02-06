帕勞退出 太平洋島國論壇瀕瓦解 選秘書長令不和浮面 專家：中國料藉機擴影響力

分三大島群 原輪任秘書長

太平洋島國論壇有18個成員國，包括澳洲、新西蘭和其他島國，被視為美國盟友在區內推動外交的關鍵元素。按慣例，區內3大島群波利尼西亞（Polynesia）、美拉尼西亞（Melanesia）和密克羅尼西亞（Micronesia）會輪流有代表當選秘書長，今年本應輪到密克羅尼西亞，後者推舉馬紹爾群島駐美國大使查奇奧斯（Gerald Zackios）出選，惟其他較大島國支持波利尼西亞人選、為今次競選而辭去庫克群島總理一職的普納（Henry Puna），最終普納以9對8票險勝。

外界憂分裂挫環保游說工作

帕勞斥今次選舉過程清晰反映該組織不再由團結、地區主義和「太平洋作風」（Pacific Way）指引，宣布退出組織。帕勞總統惠普斯（Surangel Whipps Jr）稱：「密克羅尼西亞其實沒必要成為（該論壇）一部分，他們並沒真正把我們當成一份子」，又暗示地區強權澳洲和新西蘭偏袒南部。密克羅尼西亞島群另外4國，即馬紹爾群島、瑙魯、基里巴斯和密克羅尼西亞聯邦，下周一將開會決定是否跟隨。瑙魯總統安格明（Lionel Aingimea）周五稱：「若這是密克羅尼西亞被對待的方式，那麼最好退出該論壇。」

爭議突顯太平洋地區南北分歧，北部密克羅尼西亞島群的小國一直質疑南部較有影響力的大國漠視其利益。太平洋島國論壇總部設於斐濟首都蘇瓦，帕勞以退出組織後不再需要外交使節為由，宣布關閉在斐濟的使館，但強調兩國關係不變。該組織向來是在國際上要求就氣候變化採取行動的先鋒，外界憂今次事件恐令環保游說工作受挫。

有戰略價值國際投票權 中美爭拉攏

另一方面，這些島國雖人口稀疏，但位置甚具戰略價值，且控制資源豐富的海域，在部分國際組織亦有投票權，成中美爭奪影響力的關鍵地區。現時台灣在太平洋有4個邦交國，當中3個為密克羅尼西亞小國，即帕勞、馬紹爾群島和瑙魯。惠普斯上月就職時向《衛報》稱，將對抗中國大陸在太平洋的「欺凌行為」。他稱美國多年來證明是帕勞的可靠盟友，包括最近向該國提供6000劑莫德納疫苗，又提到美國海岸防衛隊和帕勞海事當局去年底查獲一艘中國漁船，涉嫌在帕勞海域非法捕撈海參，強調須停止非法捕魚。他續稱帕勞會維持與台灣的緊密關係，2018年有報道稱中國大陸以帕勞與台灣維持外交關係為由，下令旅行社停售飛帕勞航班，重創其依賴旅遊的經濟。

中國疫下援助 太平洋地區影響日增

中國近年在太平洋地區影響力與日俱增，所羅門群島和基里巴斯先後在2019年與台灣斷交，改跟北京建交。中國趁疫情加強對島國援助，包括向法屬波利尼西亞和斐濟等地運送醫療物資。在區內大國斐濟，中國援助尤其可見，如第二大島瓦努阿島去年底遭強烈風暴吹襲後，中國政府即捐出42萬斐濟元（約160萬港元）。

路透社上月報道，庫克群島和斐濟經濟受疫情重創，轉向中方主導的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）借貸，引起外界關注該地區日益依賴北京。

（法新社/衛報/路透社/環球時報）