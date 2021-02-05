瑞典試行家務補助 「解放」主婦

聯合國國際勞工組織2018年公布，全球各地女性平均每天無償工作265分鐘，男性僅花費83分鐘。其中伊拉克女性每天無償工作達345分鐘，為全球之冠。歐盟各成員國中性別最平等的瑞典雖然有近80%女性就業，但同時負責家務的女性仍較男性多。2007年起瑞典試行家務補助計劃，嘗試收窄家務的性別差距，由政府為將打掃、洗衣服等家務「外判」的家庭提供半額補助，上限為每年5萬瑞典克朗（約4.7萬港元），並於去年檢討成效。

「外判」家務家庭年收入增

報告顯示，至2018年使用補助的瑞典國民達96.6萬，較2009年增加7倍，而使用補助的家庭每年平均收入，較其他原本背景與收入相若而沒有使用補助的家庭增加約1.9萬瑞典克朗（約1.8萬港元）。斯德哥爾摩大學亦指出，全職已婚女性付錢處理家中清潔工作後，將六成節省下來的時間用於有薪工作，認為補助家務服務有助減少兩性收入差距。不過補助成本亦相當高昂，單在2019年，政府便提供了54億瑞典克朗（約50.4億港元）的補助，雖然部分成本料可因就業改善而獲彌補，但遠未及收支平衡。

有輿論質疑由公帑資助個別家庭的家務是否合理，質疑應將公帑直接用於其他推動社會平等的項目，不過有受惠家庭稱家務外判減少了家庭爭拗，亦有更多時間陪伴子女，計劃不能單以金錢成效量化。安特衛普大學社會經濟學家馬克思（Ive Marx）認為計劃深受歡迎，特別是較有政治影響力的中產階層，料不會輕易縮減規模。

（BBC）

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