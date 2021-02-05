印政黨倡主婦計薪掀熱議

84%工作時間屬無薪事項

印度政府早前公布經濟調查數據，15至59歲的勞動人口中，多達60%女性是全職家庭主婦，除了煮食、清潔家居、照料家中老幼外，亦往往要為家族生意無償工作。調查發現，女性約84%的工作時間都是用於無薪的工作上，每天最多可花345分鐘無償工作，而男性80%的工作時間都可獲報酬，參與煮食、清潔家居等家務的男性不足一成。

印度著名影星哈桑（Kamal Haasan）2018年在南部泰米爾那都邦創立的地區政黨「人民正義中心」（Makkal Needhi Maiam，MNM）早前為今年5月舉行的地方議會選舉展開競選活動。哈桑發表競選政綱時，提出應向家庭主婦提供家務勞動的相應報酬。MNM婦女及兒童福利部主席拉蒂納姆（Mookambika Rathinam）向路透社指出，雖然有關計劃的細節仍待商議，但獲得的支持日增，「哈桑常以他的姊姊為例，儘管她接受過高等教育，但仍選擇留家照顧家人。那涉及許多勞動，應當被視作工作」。印度全國民主婦女協會副主席瓦蘇基（U Vasuki）稱，協會過去數十年來一直爭取將家庭主婦所做的家務列為正式的工作，對新倡議表示歡迎。

恐適得其反影響女性賦權

不過有聲音認為，要落實訴求有困難，如何確保不同狀况的家庭主婦均能獲公平補償、防止家庭解僱幫傭，並將更多家務交給家庭主婦以省錢等，均是待解決的障礙。Twitter用戶皮萊（Padma Pillai）亦質疑，構想一旦實現，可能進一步令投身職場的女性減少，「任何求職的女性如今會被迫領取政府的補貼然後留在家中。這對女性賦權的『幫助』真大」。世界銀行統計指出，印度是女性勞動率（FLFP）全球最低的國家之一，並有下滑趨勢：1990年，印度女性勞動率為30.3%，但到2019年已跌至20.5%，在疫下更為嚴重，分析稱印度社會要求女性作為家庭照顧者的傳統性別角色，令女性缺乏工作機會，最終只能回歸家庭。

英國倫敦國王學院法律系教授科蒂斯瓦蘭（Prabha Kotiswaran）曾檢視1968至2021年間印度法院涉及魯莽駕駛的案件，發現法院一直有為車禍中死亡的家庭主婦提供補償的做法，衡量金額的條件包括計算女性成為家庭主婦的機會成本，死者的教育程度、技術及非技術工人的最低薪金、通脹率等。去年12月孟買法院曾判決一名車禍身亡的33歲家庭主婦家人可獲170萬盧比（約18.1萬港元）補償，即月薪約5000元盧比（約533港元）。她認為，儘管這些補償微不足道，但法院的裁決等同承認家務與受聘工作同等，是推動立法承認一般情况下家務亦應有償的基礎。

學者倡打破角色定型

科蒂斯瓦蘭指出，現時聯合國及其他婦女關注聚焦於無償家務如何妨礙女性投入受薪工作，亦有論者擔心向家庭主婦支薪會令強化女主內的既定印象，令女性社會地位倒退，但這些論調均未關注家務勞動的價值。她認為，是否應以政府補助的方式支付家務勞動應有的報酬，家庭主夫是否應獲補償等，亦是值得討論的議題，有助反思社會性別角色定型，讓作為主婦或就職都可是女性的自由選擇。

（BBC/路透社/印度時報）

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