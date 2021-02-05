東奧手冊列嚴格防疫守則

要求場內不可唱歌歡呼

32頁的手冊對象為國際體育組織及技術官員，針對運動員和傳媒的手冊稍後陸續發布。手冊提及的限制會在參加者赴日兩周前生效，他們需下載手機程式，每日報告體溫，且提交在日本首兩周的活動計劃，活動範圍限於奧運場館和住宿地方，並要提供登機前72小時的陰性病毒檢測報告。抵埗後要在機場接受病毒檢測，前往住宿地點不能使用公共交通工具。奧運舉行期間他們將再接受檢測，且要跟運動員保持2米距離。手冊又要求參與者不可唱歌或叫喊口號，改以拍手支持運動員，亦避免沒必要的身體接觸，例如擁抱、擊掌及握手。所有規定同樣適用於已接種新冠疫苗人士，違者可被趕出奧運；部分規定涉及出入境要求，因此違規甚至會被撤銷逗留日本的許可。

《金融時報》指出，如此嚴格的措施，外國的奧運支持者勢更加難以到場觀賽，針對觀眾的安排未來數月將有決定。東奧組委會主席森喜朗上月12日表示，到2月或3月將決定疫情風險是否緩和至可讓觀眾入場觀賽。

日本富士電視台報道，多名政府官員透露，日本政府購買的美國輝瑞公司2019冠狀病毒疾病疫苗最快將於本月14日運到，17日可開始讓醫療人員接種。

（金融時報/紐約時報）