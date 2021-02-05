東奧組委會主席「厭女」言論捱轟

森喜朗：女理事說不停令人煩擾

日本奧委會去年決定將女理事的比例提高至四成，但截至去年11月，24名理事中只有5名女性。現年83歲的森喜朗周三在日本奧委會會議上稱，若女性太多開會將浪費時間。他提及自己曾擔任日本橄欖球協會會長時的經驗，「女性競爭意識很強，只要有一個人舉手說話，她們就會認為自己也必須發言，結果大家都發言」。他又指若女理事人數增加，而「不限制她們發言的時間，她們會一直講個不停，令人煩擾」。

這番言論隨即引起網民炮轟，有人批評森喜朗「厭女」、要求他下台等。為平息風波，森喜朗昨日接受多間傳媒訪問，為自己「輕率」的言論致歉，表示完全沒有輕蔑女性的意圖，又稱自己因此被妻子、女兒和孫女責罵。他昨在記者會上，承認說話不當，有違奧運精神，希望撤回言論，對任何被冒犯的人致歉，但暫沒考慮辭職。被問到他有什麼依據認為女理事說話冗長，他回應道：「我最近沒跟女性說話太多，所以我不知道。」

日本首相菅義偉昨出席國會會議時，對於森喜朗被指發表蔑視女性言論，他認為這「不應該發生」。

曾任首相的森喜朗經常失言，他最近曾稱「不論疫情如何，東京奧運都要舉辦」、為了避免人潮聚集，「讓藝人拿着聖火在田裏跑就好」等，惹來日本搞笑藝人、綜藝節目《男女糾察隊》主持人田村淳不滿，決定退出聖火傳遞。

（法新社/路透社/共同社）