英撤央媒播放牌照 華追究BBC「假新聞」

Ofcom指CGTN的持牌人「星空華文傳媒」（Star China Media Ltd，SCML），但最終決策者實是名為「中國環球電視網絡公司」（China Global Television Network Corporation，CGTNC）的公司。當局亦拒絕CGTN將牌照轉移給CGTNC的提議，稱CGTNC是受到一間由中國共產黨控制的機構管理。Ofcom指上述兩項情况都不為英國廣播法例所容許。

稱由中共機構管理 違廣播例

CGTN前身是中國中央電視台英語國際頻道，2016年改為現名，其介紹稱「向全球觀眾提供準確即時的新聞報道」。不過，Ofcom去年曾裁定CGTN報道香港2019年反修例示威時屢次違反中立準則。此外，去年7月Ofcom亦曾裁定CGTN播出英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）認罪畫面，違反英國廣播法例，考慮懲處CGTN。

京指BBC疫情報道政治掛鈎

在Ofcom昨宣布撤銷CGTN牌照後，中國外交部就BBC於1月29日播放有關新冠病毒肺炎疫情「假新聞」，向BBC駐京分社負責人提出嚴正交涉。外交部新聞司有關負責人指涉事影片將疫情與政治掛鈎，重新翻炒疫情「隱瞞論」、「源頭論」、「責任論」，把一段反恐演習影片作為中國防疫部門「暴力執法、侵犯人權」新聞報道，是典型帶有意識形態偏見的假新聞，要求向中方公開道歉。

中英兩國過去一年因華為5G、港人BNO居英權等問題，關係陷入緊張。分析認為最新的媒體爭議勢令緊張升溫。

（彭博社/ CNN/中央社/中新社）