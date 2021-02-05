美共和黨議員播陰謀論 民主黨促清眾院門戶

【明報專訊】美國眾議院共和黨人周三（3日）舉行閉門會議，決定不懲罰散播陰謀論的喬治亞州眾議員格林。共和黨人透露，格林已為其言論道歉，但民主黨正推動投票，企圖將格林踢出國會委員會。共和黨議員同日在會議以145票支持、61票反對，決定不剝奪前副總統切尼的女兒利茲（Liz Cheney）作為眾議院共和黨第三號人物的地位。
現年46歲的格林（Marjorie Taylor Greene）在去年11月選舉中當選喬治亞州眾議員，就職後加入眾議院教育與勞工委員會及預算委員會。格林言行屢惹爭議，她擁護美國右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，呼應時任總統特朗普指控去年美國大選受操縱、不實指控重量級民主黨人是戀童癖圈子一分子等。
CNN報道，格林當選眾議員前，曾表態支持處決民主黨人，包括眾議院議長佩洛西。拜登上月20日宣誓就職總統第二天，格林提案彈劾拜登。
民主黨人正推動投票，嘗試把格林從國會委員會踢走，投票可能周四（4日）舉行。民主黨眾議員麥高文稱，任何主張暗殺國會議員或任何人士的人，都不應享有任職委員會的特權。共和黨眾議院領袖麥卡錫斥民主黨人藉機擴大勢力。
此外，加拿大政府周三表示，已將13個組織認定為恐怖組織，包括美國極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）。