美共和黨議員播陰謀論 民主黨促清眾院門戶

現年46歲的格林（Marjorie Taylor Greene）在去年11月選舉中當選喬治亞州眾議員，就職後加入眾議院教育與勞工委員會及預算委員會。格林言行屢惹爭議，她擁護美國右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，呼應時任總統特朗普指控去年美國大選受操縱、不實指控重量級民主黨人是戀童癖圈子一分子等。

CNN報道，格林當選眾議員前，曾表態支持處決民主黨人，包括眾議院議長佩洛西。拜登上月20日宣誓就職總統第二天，格林提案彈劾拜登。

民主黨人正推動投票，嘗試把格林從國會委員會踢走，投票可能周四（4日）舉行。民主黨眾議員麥高文稱，任何主張暗殺國會議員或任何人士的人，都不應享有任職委員會的特權。共和黨眾議院領袖麥卡錫斥民主黨人藉機擴大勢力。

此外，加拿大政府周三表示，已將13個組織認定為恐怖組織，包括美國極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）。

（路透社/金融時報/CNN）