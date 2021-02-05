緬甸街頭現示威 安理會促釋放素姬

政府封鎖fb WhatsApp

緬軍周四（4日）下令網絡商封鎖民眾登入facebook，連帶旗下服務Instagram及WhatsApp都受影響。國際社會都譴責今次政變，聯合國秘書長古特雷斯周三（3日）向《華盛頓郵報》表示他們會竭盡所能動員所有關鍵角色及國際社會，向緬甸施壓確保政變失敗，稱扭轉選舉結果和人民意願的所為絕不能接受。

緬甸通訊與信息技術部宣布facebook會封鎖至下周日（7日），指民眾利用該網絡散播假新聞及不實資訊，危及國家穩定。

緬甸人口約5300萬，約半數都有使用fb，是緬甸民眾接收資訊的重要平台。fb亦是當地人表達反對意見及公民抗命計劃的平台，多間醫院的醫護人員罷工抗議便是一例。

然而即使軍方如何尋求打擊抗議行動，包括軍人駐守主要城市街頭，但抗議仍繼續出現。中部城市曼德勒（ Mandalay）周四出現政變後首次街頭示威，一班示威者大叫口號，要求立即釋放被捕領袖。新聞網站Myanmar Now報道指示威者隨後被防暴警驅散。路透社則報道周四曼德勒醫學大學前有示威者拿着「人民反對軍事政變」標語，當地傳媒指有4人被捕。

（衛報/法新社）