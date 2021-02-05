已接種疫苗人數超確診者 抗疫里程碑

牛津測試混合疫苗效用

《金融時報》統計顯示去年12月中疫苗接種展開後接種人數急升，至今已超過累計確診人數。目前疫苗供貨緊張，英國政府的疫苗工作小組資助牛津大學，昨日展開混合疫苗接種研究。研究員正招募820名50歲以上未接種疫苗人士參與研究，部分志願者將會相隔4或12周混合接種BioNTech-輝瑞和牛津-阿斯利康的新冠疫苗，亦可能因應當局批准使用其他疫苗而加入研究之中，以研究接種兩款不同疫苗對保護能力有何影響，以及混合疫苗能否對抗新型變種病毒。整個研究為期13個月，但科學家希望能在6月公布初步臨牀試驗結果，若能證實不同疫苗可交替使用，可令疫苗供應更有彈性。

不過即使疫苗供應充足，亦需應對病毒株變種問題。阿斯利康藥廠研究主管潘加洛斯（Mene Pangalos）周三稱，藥廠正跟牛津大學研製下一代可對抗不同變種病毒株的新冠疫苗，最快秋季推出。

（BBC/路透社/金融時報）

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