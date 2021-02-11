COVAX首分配疫苗 加國惹囤積爭議 人均劑量「貧富懸殊」 政府捍衛貢獻後權益

首輪分配包括3.36億劑牛津-阿斯利康疫苗，以及120萬劑BioNTech-輝瑞疫苗，目前只有後者獲世衛緊急使用授權，前者尚在評估中。有份帶領COVAX的「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）總裁伯克利（Seth Berkley）指，牛津-阿斯利康疫苗當中，由阿斯利康生產的9600萬劑較最初簽訂的1.53億劑少，但並非因為供應被轉移到別處，而是取得世衛緊急使用授權上有所延誤。世衛免疫項目協調員林德斯特蘭德（Ann Lindstrand）稱，最快本月底開始分發疫苗，會優先供應予未展開接種計劃的國家，上月的醫護染疫死亡人數亦是考慮因素。

加國向COVAX捐逾26億

各地將按人口比例取得疫苗，其中印度可獲9720萬劑，是首輪獲分配最多疫苗的國家，其次是巴基斯坦、尼日利亞和印尼等。少數富裕的自費國家亦在名單上，包括加拿大、韓國、新西蘭和新加坡。COVAX匯集來自較富裕國家的資金，富國可為自己購買疫苗，並為計劃內92個中低收入國家承擔疫苗費用。全球有190個國家或地區加入COVAX，今次未被列入名單的地方可能是自行退出首輪分配、未提交疫苗申請或純粹未獲分配。

去年9月，加國總理杜魯多宣布向COVAX捐出4.4億加元，一半用於讓加國購買多達1500萬劑疫苗，其餘則支援中低收入國家。該國同時直接從藥廠訂購大批疫苗，據《衛報》分析，其採購量足以讓每人接種約9.6劑。部分已達成協議的疫苗尚在研發中，但單計已公布第三期試驗結果的疫苗，加國的疫苗儲備仍足以為人口接種4次。澳洲、以色列和英國等其他從藥廠訂購大量疫苗的國家，則沒出現在COVAX名單。

加國將從COVAX獲得190萬劑牛津-阿斯利康疫苗，約佔總人口5%，高於平均水平。同樣自行採購了不少疫苗的智利和新西蘭，將獲得的疫苗亦足以覆蓋逾5%人口。相比下，許多其他受惠國至今未獲任何疫苗，如盧旺達，阿富汗和蘇丹等。伯克利周三在記者會坦言，若富國放棄從COVAX首輪分配取得疫苗，「當然會有幫助，這意味有更多疫苗可供他人使用」。加國聯邦政府捍衛有關決定，如國際發展部長古爾德（Karina Gould）發言人稱：「我們向這個全球機制作出貢獻，一直旨在為加國人提供疫苗，同時支援低收入國家。」加國承諾向COVAX分享多出的疫苗，但未明言會否待整個接種計劃完結後才這樣做。

組織斥機制對窮國不利

南非組織「衛生正義倡議」負責人哈桑（Fatima Hassan）批評，這反映對中低收入國家而言，COVAX並非可持續的解決方案，又斥計劃只建基於各國能投入多少資金。無國界醫生的人道主義事務顧問尼克森（Jason Nickerson）亦稱，若使用原本可為低收入國家高危群組接種的COVAX疫苗，來讓加國較低風險的人接種，「我不認為這是可辯護的立場」。

（法新社/路透社/衛報/環球郵報）

（抗疫新階段）