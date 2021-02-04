變種病毒再變異 逃避免疫抗體

英國廣播公司（BBC）昨日（3日）引述PHE文件指，科學家分析約21.4萬個樣本，在11個「B.1.1.7」變種病毒株發現有E484K變異，絕大部分來自英格蘭西南部，而在利物浦地區則有32個同類個案。英國萊斯特大學（University of Leicester）病毒專家朱利安‧鄧 （Julian Tang）表示，病毒變異並不出人意表，但上述發現仍是一個令人憂慮的發展。他稱民眾遵守封城規定讓確診病例減少很重要，有助防止病毒再變異。

科學家早前已開始研究這些新變異對現有疫苗效果的影響，因目前的疫苗都是依據早期版本的病毒研發。莫德納早前的研究指其疫苗對帶有E484K 變異的病毒株仍有效，但人體的免疫反應可能沒那麼強或長久；另外美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）和比利時楊森製藥（Janssen）各自研發的疫苗，都顯示對變種病毒有良好的防護，避免引起嚴重症狀。

（BBC）

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