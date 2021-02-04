研究：牛津疫苗大減傳播率 隔12周接種更有效 結果待同行評審

研究涉及約1.7萬名來自英國、南非和巴西接種者，報告指首劑疫苗接種後22至最多90天的有效率達76%，這反映接種第一劑後已達不俗保護能力。數據又顯示，在12周後接種第二劑疫苗，其有效率會升至82.4%，高於接種首劑疫苗後6周內接種第二劑的55%有效率。令研究人員欣喜的是，研究發現接種首劑疫苗後病毒傳播率會降低達67%。疫苗會否影響傳播率對抗疫成效十分重要，因疫苗如果只能令接種者免疫或減輕病情，但無法阻止將病毒繼續傳播，代表要所有人都接種才能有效阻止疫情蔓延；若接種疫苗可同時阻止傳播病毒，接種者亦間接保護了其他人。

英國去年12月批准緊急使用牛津-阿斯利康疫苗後，JCVI建議延長疫苗接種間隔至最多12周而受到質疑。今次研究的作者之一、牛津疫苗試驗首席研究員波拉德（Andrew Pollard）稱，報告為JCVI的建議提供支持。

法批准65歲以下人士接種

歐洲藥品管理局（EMA）已批准向18歲或以上的人接種牛津-阿斯利康疫苗，但歐盟各國對如何使用這疫苗做法有異。法國健康監管高級委員會（HAS）周二批准使用這款疫苗，但建議只讓65歲以下的人接種，因未有足夠臨牀數據證明對長者的效果，50至65歲有健康問題者及醫護人員則應可優先接種。

另外，中國外交部周三表示，應世界衛生組織請求，中國已正式加入「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX），並會提供1000萬劑疫苗，主要用於發展中國家。外交部上月指科興生物、國藥集團和康希諾生物已申請加入COVAX， 世衛正審視申請，路透社引述文件指最快3月會對國藥及科興疫苗作決定。

（衛報/BBC/金融時報/路透社/中央社）

（抗疫新階段）