中俄反對 安理會譴責政變聲明未達共識

美定性政變 停對緬援助

安理會聲明由輪任主席英國草擬。法新社報道，草案促請緬甸恢復文人政權、要求軍方立即釋放「被非法拘留的人」、撤銷為期一年的緊急狀態等，但未提及制裁。法新社引述外交官稱，中俄在會上要求給予更多時間。中國作為安理會常任理事國享有否決權，因此聲明必須不被中國反對才可通過。在羅興亞危機期間，中國亦曾在安理會否決多項就緬甸事務召開會議或發表聯合聲明的提議。

美國周二正式將緬甸事件定性為政變，意味美國不再援助緬甸政府，但現時幾乎所有援助都是給予非政府實體，緬軍方亦因羅興亞危機正受美國制裁，因此外界認為今次影響主要是象徵性。

中國一直與緬甸關係密切。有分析認為，緬甸軍官這次不太可能在未警告北京下發動政變。《日經亞洲》引述消息報道，中國外長王毅上月12日訪問緬甸時，緬甸國防軍總司令敏昂萊曾向他「投訴」選舉舞弊，王毅回應稱軍方應「發揮適當作用」，為緬甸作出正面貢獻。華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國專家孫韻認為，未知敏昂萊如何解讀王毅之言，但「他或以為自己正在知會中國」。

北京反駁中國默許政變說法

對於有說法指中國支持或默許緬甸政變，中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示有關說法「不是事實」。

外界關注緬甸變局對地區局勢以至中美角力的影響。美國國務院前亞太助理國務卿羅素（Daniel Russel）認為，美國總統拜登政府正面對雙重困境，首先是美國進一步制裁對緬軍影響不大，其次是中國樂於介入並支持緬甸軍方，擴大在東南亞的影響力。《外交家》雜誌東南亞事務編輯斯特蘭焦（Sebastian Strangio）則認為，中國確實可從緬甸疏遠西方取得戰略利益，但亦不代表樂見今次政變，因為中國與全民盟關係良好，亦在與素姬建立關係上投資了不少。

（法新社/路透社/華爾街日報/日經亞洲/BBC）