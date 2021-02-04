昂山素姬被控違「進出口法」 續羈留 警指藏對講機 總統違限聚扣押兩周

仰光民眾敲鍋示威「驅惡魔」

緬甸傳媒Mizzima引述法庭消息報道，當局在素姬位於內比都的住所搜出未經許可的通訊器材，被控違反進出口法。路透社報道，警方文件指出，當局在素姬寓所搜出6部非法進口的對講機，會拘留素姬至2月15日作調查。警方文件亦提到，總統溫敏（Win Myint）被控違反「自然災害管理法」，指他去年在競選活動中與選民見面，違反防疫期間的限聚令，他亦同樣被扣押兩周。

軍方政變及拘押素姬令民眾不滿情緒浮面，不少仰光民眾響應多個支持民主的團體呼籲，於周二晚上8時製造聲響，以表達反對政變，有人敲鍋或鐵罐，按下汽車的響號，持續十多分鐘。有示威者高聲祝願素姬身體健康，又高呼「自由」、「邪惡消退」，有參加的居民稱擊鼓在緬甸文化中有代表驅走惡魔的意思。有的士司機說，許多人都想出來表達不滿，「但素姬在他們手中，我們可做的有限，只有按兵不動」。

70醫院罷工 醫生拒服務獨裁者

有社運人士在社交網站設立「公民抗命運動」群組，讓民眾分享意見，截至昨日早上的24小時內，已有15萬追隨者。「公民抗命運動」周三發表聲明，稱全國30座城鎮共70間醫院和醫療部門的員工周三罷工抗議政變，批評軍方在國家面對嚴峻疫情之際，將自身利益置於脆弱群眾之上，「我們拒絕遵從非法軍事政權的命令，他們對我們可憐的患者毫不在乎」。一名參與罷工的醫生表示，不能接受獨裁統治及非民選的政府，「他們隨時可能拘捕他們，我們已決定面對它，不回醫院工作」。部分醫護人員在社交網上載相片，顯示他們戴上紅絲帶、舉起3隻手指以示不滿。泰國反政府示威者亦曾做「三指禮」，象徵反抗威權獨裁，支持民主。在西北部的實皆區（Sagaing），有醫生甚至辭職抗議，47歲麻醉科醫生奈圖昂（Naing Htoo Aung）說：「我辭職是因為無法為軍事獨裁者工作，他完全不關心國家和人民，這是我給他們的最佳回應。」

軍方任命內閣 多登盛政府舊人

面對民眾的憤怒，官方報章《緬甸環球新光報》周三刊登政府信息部的警告，指摘一些傳媒及民眾在社交網散播謠言以煽動騷亂並製造不穩局勢，呼籲民眾與政府合作並遵守法律。目前大權在握的國防軍司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）周二在政變後首度公開發言，在其新內閣會議上表示，政府未有回應去年大選舞弊的指控，因此軍方接管權力是「無可避免」。為鞏固執政，軍方成立了國家管理委員會，成員包括8名將領，由敏昂萊領導。在政變首兩天，軍方公布19名內閣及其他關鍵任命，當中許多為來自2011年至2016年的登盛總統政府，也包括一些受尊敬的技術官僚，人選較外界預期好。

（法新社/路透社/彭博/日經亞洲）