星洲推「公民譯者」 助建多元社會

官方翻譯問題鬧笑話

新加坡逾七成居民是華裔，馬來裔和印度裔分別佔13%和9%。當地的翻譯或語文問題就連官方機構亦不例外，例如在2017年的年度「講華語運動」上，簡體標語牌「聽說讀寫」的「讀」被誤寫為「瀆」，諷刺的是那正是官方推廣華語的活動。將英語翻譯成泰米爾語的錯誤更加常見，剛在去年新加坡國慶慶典，主辦單位就因電視直播的泰米爾語字幕多處出錯，向公眾致歉。

通訊及新聞部長易華仁（S. Iswaran）2019年出席泰米爾語活動時稱，作為對其他社區的尊重和對多種族身分的承諾，國民翻譯不同語言時都應給予應有重視，但對無心之失應更寬容，當時適逢有街市營運商在告示混淆泰米爾語和印地語。新加坡政策研究所（IPS）去年6月發布研究，分析2013年和2018年做的調查，在2018年逾七成受訪者認同英語應是在公共場所使用的主要語言，但報告亦強調，新加坡應維持多種語言和平共存，因為這對「塑造獨特的多元文化身分不可或缺」。

年輕人自覺英語母語有落差

該分析亦發現與2013年相比，2018年自認雙語都說得好的受訪者，在各年齡層均見增長，但年輕人亦意識到英語和母語有落差，以35歲以下華裔受訪者為例，自認英語會話很好的人當中，只有半數認為華語達到同等水準；自認華語非常流利的人，則有74%認為其英語說得一樣好。

人工智能譯初稿 真人審核修飾

當局採取過不少措施改善翻譯，如通訊及新聞部2014年成立全國翻譯委員會，3種母語各設專家小組。近年政府機構利用自家研發的人工智能工具「新譯達」（SG Translate）翻譯初稿，再由真人審核和修飾，以助在短時間內翻譯大量文本。當局1月15日公布「公民譯者」計劃，盼借助公眾力量為翻譯內容把關。政府去年7月起試行計劃，有88人參與，包括專業人士和學生等，涵蓋3種母語。通訊及新聞部高級政務部長沈穎（Sim Ann）指出，近年政府處理的翻譯工作大增，平均每月外判的翻譯文本超過30萬字，相當於幾本長篇小說。她希望藉公眾的知識和經驗，及早發現政府翻譯的錯處。民間初步對計劃反應熱烈，逾千人報名參加計劃的視像交流會。

（海峽時報/CNA/聯合早報）

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