緬政府3招封網 服務供應商乏力抗命

【明報專訊】緬甸軍方周一發動軍事政變的同時，採取多方面信息封閉手段，導致國內多地電話、互聯網通訊受嚴重影響，到周二已接近恢復正常。英國廣播公司（BBC）周二披露了當地封網的情况。根據緬甸通訊法第77條，政府可在國家緊急情况時截斷通訊服務。報道稱，政府可以以3種方式封網，一是下令服務供應商限制民眾連接，包括封殺部分網站如社交平台；二是限制某網頁頻寬，令網民因連線速度低而降低瀏覽意欲；三是直接要服務供應商中斷所有上網服務。理論上電訊公司可以挑戰政府命令，但政府可用吊銷牌照作威脅。
封殺網站限速斷服務
報道指出，互聯網服務在當地時間周一凌晨3時開始受限制，到當地早上8時，互聯網連接度（Internet connectivity）只有正常水平一半。互聯網監察服務公司Netblocks顯示，國營互聯網服務供應商MPT與外資的Telenor同樣出現連接度突然下跌情况，Netblocks稱這顯示有「中央下令持續實行擾亂機制，而服務供應商遵從」。到周一中午，互聯網連接度恢復到正常75%水平。
監測全球互聯網連接度的澳洲「IP天文台」（IP Observatory）發現，部分地區的連線問題特別嚴重，其中馬圭市（Magway）所在地區完全無法上網，全國最大城市仰光所在的地區連接度只有正常一半。報道指出，要在大城市「封網」似乎比較困難，原因是民眾有較多互聯網供應商可以選擇，它們可能會在不同時段採取不同程度的封網。