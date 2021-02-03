緬政府3招封網 服務供應商乏力抗命

封殺網站限速斷服務

報道指出，互聯網服務在當地時間周一凌晨3時開始受限制，到當地早上8時，互聯網連接度（Internet connectivity）只有正常水平一半。互聯網監察服務公司Netblocks顯示，國營互聯網服務供應商MPT與外資的Telenor同樣出現連接度突然下跌情况，Netblocks稱這顯示有「中央下令持續實行擾亂機制，而服務供應商遵從」。到周一中午，互聯網連接度恢復到正常75%水平。

監測全球互聯網連接度的澳洲「IP天文台」（IP Observatory）發現，部分地區的連線問題特別嚴重，其中馬圭市（Magway）所在地區完全無法上網，全國最大城市仰光所在的地區連接度只有正常一半。報道指出，要在大城市「封網」似乎比較困難，原因是民眾有較多互聯網供應商可以選擇，它們可能會在不同時段採取不同程度的封網。

（BBC）