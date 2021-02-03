消息：素姬軟禁首都官邸 部分議員獲釋

昂山素姬周一在內比都被拘留，但確實行蹤一直未公開。她所屬的政黨全國民主聯盟（NLD）發言人齊托（Kyi Toe）在facebook稱，得知素姬身體狀態良好，暫未有計劃將她從拘留地轉移到其他地方，又稱在政變間被拘留的全民盟議員已獲准離開住宿。法新社引述齊托稱，有鄰居周二上午見到素姬在院子內散步，另一名全民盟議員同樣稱她被軟禁在內比都的官邸。法新社較早前報道，內比都國會議員宿舍外周二有軍人駐守，該議員形容是「開放的拘留中心」，又稱獲告知不用擔心被軟禁的素姬和總統溫敏。

緬青年組織籲公民抗命

緬甸最大青年組織之一的「仰光青年網絡」周二呼籲發起公民抗命行動。人權觀察組織亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）憂慮，未來幾天或會有更多人被拘留。聯合國安理會周二就緬甸政變召開緊急會議。

（衛報/法新社/路透社/新華社）