拜登威脅制裁緬軍政變 板斧有限 專家預警施壓反效果「逼緬投華」

華府展內部討論 將全方位回應

繼白宮發言人普薩基和國務卿布林肯在美東時間周日晚先後發聲明譴責緬甸軍方政變後，拜登周一再度發出聲明，顯示美方對緬甸局勢的關切。他在聲明中表示，緬甸軍方奪權、拘留國務資政昂山素姬和多名官員，並宣布進入緊急狀態，是對緬甸民主與法治過渡的直接攻擊。他表示，在民主國家，武力絕不應用於企圖推翻人民意願，或是企圖抹去可信的選舉結果。他呼籲國際社會團結一致，敦促緬甸軍方立即放棄所奪取的權力、釋放被拘留者和解除所有通訊限制，並避免對人民暴力相向。

拜登聲言，將考慮對緬甸恢復制裁。路透社引述一名美國官員報道，當局已展開高級別內部討論，以祭出「整個政府全方位」回應，並計劃與國會緊密磋商。因應當年緬甸軍方開始放權和有意舉行民主選舉，美國時任總統奧巴馬於2011年開始放寬美國對緬甸的制裁，到2015年大選後翌年，大部分制裁已撤銷。到了2019年，特朗普政府以軍方對付羅興亞人和其他少數族裔為由，對4名軍方領袖實施制裁，包括政變後掌大權的國防軍總司令敏昂萊。

美緬軍事聯繫貿易往來少

不過，有分析質疑美國現時有多少實際有用的制措施可用。泰國2014年政變時，美國曾退出軍事演習、訓練和武器銷售等作反制，但美國與緬甸現時幾乎沒有任何軍事聯繫，軍事制裁並無意義。華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家波林（Greg Poling ）和于代斯（Simon Hudes）亦指出，雖然美國必會對發動政變者推出新制裁措施如封鎖戶口或禁止入境，但對緬甸軍方高層不會有很大影響，因為他們根本沒打算前往美國或與美國做生意，而部分人本身已被制裁中。此外，緬甸的大部分投資來自亞洲，世界銀行數據顯示，新加坡是緬甸最大海外投資者來源（34%），其次是26%的香港，美緬貿易往來甚少，就算美國經濟制裁緬甸，對緬甸的衝擊亦不大。美國自2001年以來向緬甸提供了2.16億美元（約16.8億港元）援助，主要用作糧食、選舉和成立推動民主的機構，如果全面經濟制裁緬甸，專家稱受害的只會是民眾。

緬甸大部分投資來自亞洲

法新社稱，美國在區內關係密切的國家日本和印度，與緬甸關係良好，美國可借兩國採取措施。紐約智庫外交關係理事會資深研究員庫蘭齊克（Josh Kurlantzick）亦認為，目前關乎緬甸的最重要外部角色包括中國、日本和印度。

不過，卡內基國際和平基金會資深研究員迪馬喬（Suzanne DiMaggio）說，緬甸政變意外成為拜登新政府上台後的首個重大外交考驗，但她認為美國不應該倉卒推出制裁措施，現時較理想的做法是派遣高級代表團前往內比都溝通斡旋。CSIS東南亞專家希伯特（Murray Hiebert）稱，中國近年與緬甸文人政府關係友好甚於以前軍政府，但如果西方逼得太緊，軍政府或別無選擇地進一步靠攏北京。

（路透社/法新社/日經亞洲/華爾街日報/中央社）