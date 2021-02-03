阿聯酋「雙城記」 顯社交距離關鍵

阿聯酋當局稱，迄今990萬人口中已接種逾340萬劑疫苗。阿聯酋衛生部門的網站，只提供全國數字，未有詳細列明各酋長國的確診數字。過去1個月，阿聯酋疫情反覆，自1月12日起確診個案連續十多天超過3000宗，高峰時更直逼4000宗，直至近日才降至3000宗以下，迪拜則成為眾矢之的。

迪拜疫熾因旅業 首都「落閘」防範

迪拜去年7月重啟旅遊業，確診個案緩慢上升，直至秋季仍大致穩定，不過入冬後開始惡化。迪拜去年底開始接種疫苗，惟除夕元旦期間，大批外國遊客湧到當地度假，不少人在酒吧和遊艇上沒戴口罩，狂歡過後，當地疫情急轉直下，近日多國都歸咎迪拜輸出疫情。

迪拜周一宣布關閉酒吧一個月，並限制商場和戲院等人流。鄰近的阿布扎比亦「落閘」加強防範，本周起收緊入境規定，任何人從國內其他地方進入阿布扎比，須出示24小時內的陰性DPI檢測結果，但若連續停留，在第3日、第7日必須接受PCR檢測。

印度疫情回落 料多因素影響

除了疫苗和限聚措施，其他因素亦可左右疫情。印度是全球其中一個確診個案最多的國家，但單日新增數字自去年10月起大跌，近日只徘徊在1萬宗左右，遠低於去年9月高峰時的約10萬宗。專家初步推斷因素包括強制口罩令、濕熱氣候或令新冠病毒沒那麼活躍，以及該國人口組成較多年輕人等因素有關。

印度僅6%國民年齡高於65歲，逾半人口是25歲或以下。年輕人普遍較不容易死於新冠病毒，也更大機率出現無症狀感染。另有專家懷疑，印度境內現時普遍出現的都是症狀較輕微的變種病毒。

（彭博社/全國公共廣播電台）

（抗疫新階段）