疫苗初見效 英國以色列確診跌 以：長者效果顯著 英：年屆80者感染率減36％

世衛喜見全球新個案連跌3周

以色列去年12中旬開始接種BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗），迄今900萬人口中三分之一人已接種至少一劑，七成60歲以上人士接種了兩劑。衛生部評估了近100萬人直至接種第二劑疫苗後最少7天的醫療紀錄，當中包括743,845名60歲以上人士。

數據顯示，這群60歲以上民眾中只有531人染疫，確診比例約0.07%，且只有38人因中度至嚴重病情需住院，另有3宗死亡個案，當局估計他們可能在較早時候已染疫，疫苗來不及發揮效力。相比在疫苗產生效力前，當地錄得逾7000人感染，近700人為中至重症患者，307人死亡。以國衛生部指出，數據反映感染和病發人數，在接種首劑後14天開始持續下降。BioNTech疫苗早前的臨牀測試顯示，其疫苗第一劑有效性約52%，施打第2劑7天後有效性95%。

以國統計74萬長者 確診率0.07％

以色列衛生部的數據只觀察接種疫苗後民眾的感染和患病情况，不像其他臨牀試驗般包括未接種的對照組。來自魏茨曼科學研究所、特拉維夫大學和以色列理工學院的研究員，嘗試確定病例下跌是否歸因疫苗而非只因封鎖措施所起的作用。他們按年齡和城市分析了國家數據，發現無論是首批接種疫苗的60歲以上群組還是最多人口接種的城市，其感染和住院率均有較大跌幅，這情况在早前封城時看不到。

以色列第二大醫療服務組織「馬卡比（Maccabi）研究與創新中心」上周亦發表數據，顯示24.8萬人接種第二劑疫苗後逾一周，有66人染疫，佔約0.03%，他們全都症狀輕微毋須住院。馬卡比亦對比了90萬名沒接種疫苗者，這組人在同一時段內有8250人染疫，感染率遠高於接種疫苗者。研究指出，這意味疫苗有效率為92%，與BioNTech-輝瑞臨牀測試的95%有效率相若。

除了以色列，專家指出去年12月初率先接種BioNtech疫苗的英國，初步數據亦顯示，疫情最近已緩和。截至上周六全英約833萬人接種最少一劑，佔了4個優先接種群組的57%。英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）副主席哈恩登（Anthony Harnden）指出，大規模接種已見成效，上月80歲以上長者的感染率下跌36%，20多歲年輕人感染率更跌了一半。

迪拜防疫措施鬆 阿聯酋確診跌幅緩

至於接種比例人口居全球最二的阿聯酋，感染個案跌幅緩慢，一大原因似乎跟迪拜開放旅遊、未有嚴格執行社交距離有關（見另稿）。過去1個月，阿聯酋疫情反覆，自1月12日起確診個案連續十多天超過3000宗，高峰時更直逼4000宗，直至近日才降至3000宗以下，迪拜成為眾矢之的。

俄「衛星V」疫苗有效率91.6%

另外，俄羅斯研究人員周二在醫學期刊《刺血針》發表國產新冠疫苗「衛星V」（Sputnik-V）的中期測試報告，顯示有效率為91.6%。報告指出，測試者包括2144名60歲或以上人士，整體未見嚴重副作用。有關報告經同儕審閱。

（BBC/澳洲新聞網/彭博社）

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