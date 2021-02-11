阿斯利康允額外900萬劑疫苗供歐盟

仍較預期少半 馮德萊恩：邁進一步

馮德萊恩周日跟與歐盟簽訂新冠疫苗供應協議的藥廠行政總裁舉行視像會議，她之後在Twitter貼文，稱阿斯利康同意再增加供應900萬劑疫苗，亦會較原定時間提前一星期發送疫苗。法新社引述歐盟官員稱，首批疫苗會在下周開始運送。她承認2至3月對於疫苗供應而言仍是艱難時期，但隨着第二季美國強生公司的新冠疫苗推出市場、疫苗生產商亦解決早期產能問題，預計將有更多疫苗應市。馮德萊恩又說，他們的目標仍維持在夏季完結前歐盟有七成成年人接種疫苗。

阿斯利康上月表示，在歐洲的廠房生產出現問題，要大減首季的疫苗交付量，而輝瑞早前亦指疫苗供應速度暫時放慢，稱要減少供應歐盟數量。歐盟曾暗指阿斯利康供應疫苗上優待英國，有官員更質疑疫苗短缺或因藥廠把在比利時與荷蘭廠房生產的疫苗送到英國。法國和德國都威脅會就供應短缺對阿斯利康採取法律行動，德國官員周一會跟藥廠開會討論疫苗延期交付的問題。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）引述對阿斯利康稱，經在比利時塞內夫廠房的初步調查，有證據證明藥廠所指涉的生產問題，當中涉及原材料短缺。

（路透社/法新社/BBC/衛報）