年屆退休 軍頭敏昂萊未萌去意顯野心

法律出身 寡言低調

敏昂萊1972至1974年在仰光大學攻讀法律，同學形容他說話不多，為人低調。當其他同學積極參與街頭示威之際，敏昂萊選擇報讀緬甸國防大學，他在1974年第三度申請後才獲取錄。一名大學同學2016年向路透社稱，敏昂萊當年不是一名表現出色的學生，升遷緩慢，訝異他後來能升至超越中級軍官級別。

緬甸2010年結束近半世紀軍政府統治，翌年敏昂萊出任國防軍總司令。2016年他延長任期5年，顯示其在軍方權力穩固，並容許他在與昂山素姬商討總統人選上有更大話語權。他今年滿65歲原屆強制退休年齡，但仍具政治野心，澳洲洛伊研究所分析專家勒野耶（Herve Lemahieu ）指出，敏昂萊曾想以平民身分參選。勒野耶稱，敏昂萊可能希望透過親軍方的聯邦團結與發展黨幫助下，令他可在政途再上層樓，但該黨在去年11月的大選中只取得33席，「他現可能計算過，無法透過選舉手段續保權力」。總部位於倫敦的組織Burma Campaign UK負責人法曼納（Mark Farmaner）亦說：「這可能是敏昂萊的個人野心驅使。他已利用其職權確保家人擁有利可圖的商業利益，這在他退休後不能獲保障。」

（路透社/法新社/時代）