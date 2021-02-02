裝甲車上街 緬民嘆民主夢碎 超市銀行現人龍 斷通訊機場封路

昨有裝甲車和路障部署通過首都國會的路上，在最大城市仰光，則有裝甲車、軍車部署街上。仰光市政廳前泊着5輛軍用卡車，一些職員早上上班，卻被軍人攔下打發走。自由記者覺耶林報道，他大清早在仰光四處訪問市民，發現許多人都不知道發生政變，只是如常等着店舖開門，直至軍方和全國民主聯盟先後發表聲明才知悉情况。

「我不想要這場政變」

有民眾有感緬甸未來民主的希望破滅，心中瀰漫憤怒情緒。而由於境內通往主要國際機場的道路遭到封鎖，當局切斷全國多地網絡及手機服務，民眾的恐懼情緒亦正蔓延。仰光一名64歲男子昨站在雜貨店外的人群中說：「這極度令人憤怒，我不想要這場政變……我曾見證這個國家的多次轉變，我曾期待會有更好的未來。」

不少市民一早趕往市場、超市，準備囤積大米等食物、基本物資。由於銀行暫停營業，自動櫃員機前湧現排隊提款的人龍，有市民表示擔心銀行存款被凍結。一批軍方支持者則乘着卡車，揮舞國旗游走仰光街頭，並在市政府外聚集慶祝。

台商不感樂觀 憂發生動亂

在仰光有台灣商人昨對中央社稱，對於局勢發展不感樂觀，認為可能會有動亂。內地《環球時報》昨則引述仰光華人和中資企業報道，目前當地華人處境尚算安全，只是部分需要與當地政府對接的工作事宜受到影響。在仰光從事互聯網金融工作的劉先生說，此次政變「早有徵兆」，軍方已經預熱好幾天，但緬甸民眾還是準備不足。中資企業員工鄭先生則表示，聽說由於出現搶購物資情况，小區的便利店已沒貨了。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦昨對本報表示，港商在緬甸設廠不算多，「少過在印尼和越南」。他稱，港商在緬甸設廠多在仰光，以製衣和玩具等輕工業為主，容易撤走。

（BBC/衛報/路透社）