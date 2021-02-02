訪問：緬面臨制裁 投華非必然

疫情經濟問題交疊 需倚賴中國

去年11月，昂山素姬領導的執政黨「全國民主聯盟」（全民盟）於大選中再度勝出，新政府上台將面對新型冠狀病毒疫情、經濟及國內少數民族武裝等問題。

香港大學政治與公共行政系副教授韓恩澤上月23日在東亞論壇（East Asia Forum）撰文稱，素姬若要解決上述問題，中國是緬甸政府最不可或缺的國家，尤其是中國作為新冠疫苗的主要生產國之一，曾承諾向發展中國家提供疫苗，緬甸需要與中國合作，以推行全民疫苗接種。中國外交部長王毅上月出訪緬甸時，已承諾向緬甸提供30萬劑新冠疫苗。

日印勢拉攏 力求淡化中國影響力

韓恩澤指出，由於羅興亞問題，緬甸面對人道主義危機，嚴重破壞其國際形象及遭經濟制裁，而緬甸的和平進程亦停滯不前，北部軍事衝突一直沒完沒了。中國是緬甸最大貿易伙伴和最大投資來源國，儘管緬甸國內存在反華情緒，但素姬看到與中國實行緊密經濟合作的好處。中緬經濟走廊項目便是一例，旨在將兩國經濟體更廣泛地聯繫起來。中國與亞太14國去年簽署區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），緬甸包括在內，緬甸政府樂觀認為，簽署RCEP有助緬甸出口商品獲得巨大市場，有機會吸引高質素投資。

中方被指曾援緬民兵 恐成芥蒂

對於緬甸軍方宣布在一年國家緊急狀態結束後重新舉行大選。馮嘉誠認為，即使軍方重新執政，中緬關係有可能走近，但緬甸不會只接納中國資金而拒絕其他國家的投資，日本和印度必定想找機會淡化中國在緬甸的影響力。他指出，緬甸軍方和中國關係若即若離，一方面需要依賴中國市場，另一方面，中方被指過去曾提供武器支持許多緬甸少數民族地方武裝組織，因此緬甸軍方對中國也未必友好。

（路透社/東亞論壇/衛報）