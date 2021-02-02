拆局：素姬軍方交惡三大原因

軍方不滿新職修憲 敗選響警號

《日經亞洲》上周五（1月29日）刊出的文章引述政治分析員金紹溫（Khin Zaw Win，音譯）表示，昂山素姬2016年創立國務資政職位，所有軍方議員已認為這是違憲，抗議其做法。至2019年全民盟發動修憲，以壓倒性多數通過成立跨黨派修憲委員會，目的是削減軍方議員席次推進民主，雖最終被否決，但已引發軍方強烈警告和反彈。金紹溫指昂山素姬知道修憲不會通過，但她想向選民展示她有盡力嘗試，軍方對此非常不滿。第三，去年11月的大選對軍方造成重大打擊，亦成了昂山素姬與軍方交惡的原因。軍方或期望能在議會政治取得平衡，但軍方沒想到全民盟會取得逾八成議席如此巨大的勝利，這令軍方驚覺可能會失去很多權力。

日本早稻田大學亞洲太平洋研究科博士候選人馮嘉誠昨接受本報訪問時，也提到11月選舉這一點。馮嘉誠稱，外界本來估計全民盟因羅興亞及民生等問題，在大選取得的議席會減少，但選舉結果顯示其所得議席比上屆選舉還要多，顯然昂山素姬在國內的民望和支持度極高。馮指出，緬甸軍方可能慮及全民盟或昂山素姬，可能利用選舉民意來要脅緬甸軍方進行改革，加上國防軍總司令敏昂萊很可能在今年退休，軍方不免擔心昂山素姬藉人事調動來挑戰軍隊威信，才選擇在這刻發動政變。

馮嘉誠認為，軍方發動政變其實有迹可尋。緬甸軍方不滿大選結果，尤其是親軍方的聯邦鞏固與發展黨在選舉中大敗，當時該黨指控選舉舞弊已屬警號，只是當時未有實質動作，直至過去兩周軍方聲音才變得強硬。

明報記者