緬軍政變拘昂山素姬 選舉作廢 舞弊為由奪執政權 全國進緊急狀態一年

國防軍總司令敏昂萊掌大權

昨日原定是緬甸國會新會期開始之日，新一屆議員皆在首都內比都。可是大清早起，首都、最大城市仰光的通訊服務中斷，軍車和士兵部署市內，國營電視台、電台均無法如常廣播。一連串異常狀况後，軍方電視台Myawaddy News報告說軍方扣留了一批政府領袖，並援引憲法容許軍方在國家緊急狀態下介入控制國家的條文，實施為期一年緊急狀態，把立法、行政、司法大權移交國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），曾任仰光軍區司令的副總統敏瑞（Myint Swe）暫代總統。軍政府昨解除原政府24名部長及副手職務，另行任命11人取代。赴首都開會的議員都被軟禁在住處，不准外出。

緬軍聲明指出，政府與選委會沒有解決去年11月選舉約1000萬宗投票違規事件，漠視押後國會新會期的請求，引發城鎮眾多示威，危害國家安全，「除非解決問題，否則這將窒礙民主道路，這必須依法解決」。

全民盟：素姬等要員被持槍押走

執政黨全國民主聯盟（NLD）發言人稱，國務資政昂山素姬、總統溫敏與全民盟黨幹部在各地被捕。Myanmar Now引述消息人士說，素姬等黨領袖在黎明時分被捕。有消息說素姬被居家軟禁，有的說她被帶走。社交媒體片段顯示有地區女議員在黎明前被捕，其夫一邊懇求門外的軍裝男子，一個孩子就伏在他胸膛哭泣。

全民盟發言人苗紐（Myo Nyunt）告訴《華盛頓郵報》，昂山素姬、總統溫敏與黨內所有重要的政府閣員都被人持槍強行押走。

全民盟把軍方行動視作政變，發表素姬預先準備的一封信。她在信中指摘軍方的行動使國家回到獨裁統治，呼籲支持者抗議。現年75歲的素姬爭取國內民主，曾被軟禁近15年，2010年獲釋至今才10年。

多國促放人 白宮威脅採行動

緬甸軍事獨裁統治50年，2011年起進入民主過渡。全民盟2015年選舉後首次執政。去年11月8日的大選，被視為對全民盟政府的全國公投。結果全民盟在國會上、下兩院合計贏得近500個改選議席中的逾八成，親軍方的聯邦鞏固與發展黨（USDP）和民族政治民主黨（DNP）慘敗。獲憲法保障擁有佔總數25%國會議席的軍方，一直指控選舉存在大規模舞弊，要求選委會公開選民登記名冊供核對。

上周四，聯邦選委會雖以證據不足駁回舞弊投訴，惟局面已轉趨緊張。《曼谷郵報》昨引述軍方與政府的消息人士報道，雙方近數日展開會談，力圖突破政府僵局。《日經亞洲》上周引述緬甸消息人士報道，素姬與軍方近年嫌隙漸大，到去年11月大選過後終令軍方決定出手（見另稿）。

緬甸局勢引起多國關注（見表）。美國白宮昨發聲明，指「美國反對任何改變最近的選舉結果，或者阻礙緬甸民主過渡的企圖，假如不扭轉這些做法，將對肇事者採取行動」。國務卿布林肯敦促釋放素姬等政府官員與公民社會領袖，強調「軍方必須馬上撤回行動」。

東盟主席昨呼籲緬甸依從《東盟憲章》所載的宗旨和原則，包括遵守民主原則，法治和善政，尊重和保護人權與基本自由，並鼓勵按照緬甸人民的意願和利益對話與和解。中國外交部發言人汪文斌昨表示，盼緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

（緬甸時報/曼谷郵報/路透社/BBC）