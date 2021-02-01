彈劾案開審前8天 特朗普5律師退出

不同美國傳媒引述多個知情人士表示，特朗普陣營1月21日宣布率領第二次彈劾聆訊律師團的著名律師鮑爾斯，已經在雙方決定下退出。其餘退出的，有擅打刑事案的巴爾貝里（Deborah Barberi）、曾在克林頓彈劾案調查中擔任獨立律師的霍華德（Josh Howard）、檢察官出身的加瑟（Johnny Gasser）和哈里斯（Greg Harris）。迄1月29日，特朗普團隊公布的彈劾聆訊辯護律師僅5人。

消息人士透露，特朗普跟鮑爾斯對聆訊的法律策略鬧分歧。特朗普始終認為自己是大選受害者。他要求律師們為選舉舞弊、其選票被偷走而爭辯，不是着眼於對卸任總統定罪的合法性。特朗普又想其律師頻頻上電視說「他無做錯」。鮑爾斯獲聘後並無怎樣亮相。

指案件「簡單」 未擬親身出席

目前仍未確定由誰代表特朗普出席預計下周二（2月9日）開始、針對他涉嫌煽動國會山莊騷亂的彈劾聆訊。而特朗普本周二（2月2日）便須對眾議院的指控做出回應。在上一次彈劾中代表他的律師，預計不會參與今次聆訊。特朗普私人律師朱利亞尼雖想作辯護，但他同時是可能證人，在1月6日騷亂前曾在集會上對特朗普支持者發言。有知情者透露，特朗普揚言案件「簡單」，他可以自辯省下律師費，但他無親身出席的打算。特朗普顧問米勒在上周六的聲明表示，稍後將決定最後律師團陣容。

（路透社/紐約時報/CNN）