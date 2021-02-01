紐時：特朗普左右調查 「放生」白人主義

《紐時》訪問現職及前官員後報道，指出巴爾在2019年就任司法部長後，舉行每周一次國安簡報會，查問FBI做了什麼打擊Antifa。直到去年的會議，調查人員感到被施壓就Antifa追隨者密謀發起恐怖主義攻擊尋找證據。即使FBI情報部門仍表示白人民族主義者是主要的本土恐怖主義威脅，檢察官仍被要求考慮國土安全部有關Antifa和激進左翼無政府主義者是主要威脅的資料。

國土安全部矛頭指向極左

時任國土安全部代理部長沃爾夫亦將本土恐怖主義矛頭指向Antifa。該部門的時任資深情報官員墨菲曾申請資助加強訓練及人手，分析社交網站上的極端分子威脅被拒。

報道又指特朗普的幕僚亦尋求禁止用「本土恐怖主義」一詞討論極右威脅。當局在人手與資源調配以至特朗普的言論，如FBI局長克里斯托弗·雷稱Antifa似是意識形態或運動多於是個組織後，被特朗普批評FBI保護無政府主義者和暴徒。這都與極右勢力繼續發展，並發生1月初國會山莊騷亂難脫關係。

FBI人員正調查騷亂的事前策劃及協調程度，《華盛頓郵報》指部分涉案被捕人或準備了多個星期。其中誓言守護者（Oath Keepers）成員沃特金斯（Jessica Marie Watkins）去年11月初就開始招募人手組織行動。報道又指騷亂當日警方在一些地點發現管狀炸彈，有執法人員推測炸彈只為在關鍵時刻誘使執法人員離開國會山莊。

再有特朗普競選人員金主涉騷亂

《華爾街日報》上周六引述文件及示威組織者報道，示威獲極右節目主持瓊斯（Alex Jones）協調，以獲特朗普競選金主安排及贊助。報道指瓊斯有份資助逾5萬美元（約39萬港元），並協助特朗普重要競選金主兼連鎖超市「大眾超級市場公司」繼承人凡切利（Julie Jenkins Fancelli）資助約30萬美元（約234萬港元）。報道又指極右主義人士、「停止竊取」（Stop the Steal）運動領袖亞歷山大（Ali Alexander）亦與特朗普競選籌款人員雷恩（Caroline Wren）協調策劃示威。

（紐約時報/華爾街日報/華盛頓郵報/Business Insider）