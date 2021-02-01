俄反政府示威 逾三千人被捕

普京老友自稱「行宮」業主

繼1月23日逾120個城市發起要求釋放納瓦爾尼的反政府示威後，周日再有民眾響應反對派號召上街。當局續以刑事檢控威嚇，又要求網絡刪除呼籲集會帖文。莫斯科昨在集會前關閉市中心7個地鐵站和改道，限制人流。

路透社報道，全俄羅斯超過3000名示威者被捕，包括納瓦爾尼的妻子，其妻參與示威前在社交平台發帖稱：「如果我們保持沉默，他們（政府）明天可能會找上我們任何一個。」

另外，納瓦爾尼陣營近日指控總統普京在黑海沿岸有一座儼如行宮的豪宅，根據俄國異見領袖納瓦爾尼陣營近日發表的一段反貪偵查報道短片，指黑海沿岸有一個面積相當於39個摩納哥、價值13.5億美元（105億港元）的物業，當中有一座佔地17,691平方米的豪宅，為普京涉嫌貪污的罪證。短片吸引了逾一億人次瀏覽。克宮否認物業在其名下，官媒連日為他撇清嫌疑。普京老朋友富翁羅滕貝格（Arkady Rotenberg）上周六（1月30日）聲稱，該座「普京行宮」是他兩年前購入的物業。他宣稱物業債權人複雜，他花了數年洽購，但沒有披露價格和資金來源。他說準備將大宅改建為公寓式酒店。羅滕貝格與普京關係密切，曾是他的柔道拍檔。

（路透社/法新社）