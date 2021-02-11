英今申入CPTPP 預期年內展談判

官方聲明形容CPTPP是全球其一最大的自由貿易區，此舉可加深全球部分經濟增長最迅速市場的貿易聯繫。英國與CPTPP成員國的總貿易額2019年達1110億英鎊（約1.2萬億港元），自2016年起平均每年增長8%。首相約翰遜明言，脫歐一年後，英國正建立新的伙伴關係，以為國民帶來巨大經濟利益，作為CPTPP成立後首個新申請加入的國家，英國展示以最佳條款跟全球友邦和伙伴做生意的雄心。

《日經亞洲》引述貿易官員指出，CPTPP現有11個成員國預期會歡迎英國加入，但相關條款的談判「預期不會在數月內完成」。

金融時報：英盼拜登帶美重返協定

CPTPP的前身為「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP），2016年正式簽署，但美國2017年由特朗普上台即退出，其後改現名，成員包括日本、澳洲、加拿大和多個東南亞國家等，外界觀望拜登政府會否重新加入。《金融時報》指約翰遜盼拜登帶領美國重返CPTPP，變相為英美建立更緊密貿易聯繫「開後門」，紓緩英美貿易協議難以迅速達成的困境，但有評論質疑，英國加入CPTPP得益有限，拜登政府也不見得心急回歸。

中國國家主席習近平去年11月稱北京有意加入CPTPP，但日本首相菅義偉上月初明言以中國現行經濟體制很難做到。

（衛報/金融時報/日經亞洲）