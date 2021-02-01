採購生產審批慢 歐盟疫苗政策3宗罪

BBC報道指歐盟首先在採購方面出了問題，原因是歐盟委員會採取三大原則，堅持向不同企業分散採購疫苗，並以較低的價格與不同的製藥公司簽訂合約，亦要求企業承擔更多法律責任，此舉拖慢了採購程序。

歐盟投資生產線不足亦是原因之一。以牛津-阿斯利康疫苗為例，英國和歐盟各有兩間藥廠可以生產，但因為比利時廠的生產出現阻滯，令歐盟的疫苗更為緊張。

動搖歐盟團結 匈牙利自購俄國疫苗

此外，歐洲藥品管理局（EMA）以確保安全為由，審批疫苗的步伐較緩慢。例如在審批牛津-阿斯利康疫苗時，歐盟直至上周五（1月29日）才批准該疫苗在歐盟範圍使用，相比之下，英國政府早在一個月前已對該款疫苗開綠燈。

歐盟疫苗供應不穩，加上新冠病毒的死亡人數攀升，這對歐盟的內部團結產生影響。BBC歐洲事務編輯阿德勒（Katya Adler） 表示，布魯塞爾原本期望歐盟疫苗採購計劃能成為歐盟團結和力量的象徵。但事與願違，歐盟疫苗供應混亂，使部分歐盟國家的政府已開始對歐盟的表現感到不耐煩。匈牙利已自行購買200萬劑俄羅斯研發的「衛星V」（Sputnik-V）新冠疫苗，有歐盟公民眼見英國及美國的疫苗接種率高，內心不免感到恐懼和懷疑。

預期1億劑牛津疫苗 料3月底只獲1/4

歐盟原預期在3月底之前收到一億劑牛津新型冠狀病毒疫苗，但歐盟消息人士透露，3月底前歐盟只會獲得預期的四分之一劑量，使數百萬人處於危險之中。美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech早前已宣布疫苗供應速度暫時放慢，稱要調整生產流程，亦使歐盟疫苗供應增加變數。

（BBC）

（抗疫新階段）