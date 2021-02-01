疫苗供應混亂 歐委會主席淪箭靶 內部批馮德萊恩管理不善 德媒翻卸責舊帳

歐盟因應27個成員國相繼出現疫苗短缺情况，對歐盟境內生產的疫苗實施出口限制。歐盟上周五（1月29日）動用英國脫歐協議的緊急條款，限制疫苗經愛爾蘭邊境出口到北愛爾蘭，防止疫苗透過後門進入英國，做法等同於在北愛設「硬邊界」，惹來約翰遜政府、北愛及愛爾蘭強烈不滿。歐委會主席馮德萊恩與英國首相約翰遜通電話後，歐盟迅速撤回決定，並承認做法「錯誤」。

成員國不滿未徵詢提北愛「硬邊界」

英國廣播公司（BBC）歐洲事務編輯阿德勒（Katya Adler）撰文稱，歐委會上周五提出爭議計劃後，她從歐盟內部人士口中聽到對馮德萊恩的「判斷錯誤」、「管理不善」和「失誤」等劣評，甚至更猛烈的批評。有成員國不滿歐盟領導層事前未徵詢， 阿德勒引述一名外交官稱：「肯定無人問過我們。若有人問我們，我們便會大聲地說這是可怕建議，是歐盟領導層匆匆作此決定。」

一名成員國代表形容歐委會的決定形同災難。另一外交官質疑馮德萊恩團隊是否真正理解英國脫歐協議中有關愛爾蘭的條款。

高文浩：歐盟已認錯 同意再合作

英國內閣辦公室部長高文浩上周六（1月30日）稱，歐盟已承認有關決定是犯錯，他稱雙方同意重新合作，以確保可解決疫苗供應緊張的問題。英國外相藍韜文則強調已獲歐盟保證，對方無意圖干預對英國的新冠疫苗供應。

阿德勒形容，當歐盟成員國政府發現疫苗接種推進速度遠遜英美後，漸把炮火直接轟向馮德萊恩，歐盟內部有成員私下稱，馮德萊恩或面臨下台壓力。馮德萊恩上周在世界經濟論壇上強調「製藥公司現在必須交付（疫苗）」，言下之意是這次事件應歸咎製藥公司而非歐盟及其本人。德國《明鏡周刊》翻出馮德萊恩舊帳，指她試圖逃避個人責任已不是她職業生涯第一次——她2005年出任德國家庭事務部長時，曾推出由聯邦政府資助的育兒假計劃及擴大日間幼兒照顧服務範圍，但最後把新政引發的難題留給繼任者；她2009年出任勞工及社會事務部長時曾承諾為每個學生提供溫暖的午餐，結果安排混亂。

德國為2022年訂購疫苗自保

德國衛生部長施潘前天表示，正為2022年訂購疫苗備用，亦為預防有需要時加強劑量應對變種病毒。（BBC/明鏡/衛報/法新社）

（抗疫新階段）